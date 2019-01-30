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Belçika Türkiye’de hapis yatan DEAŞ mahkumunun çocuklarını ülkeye geri getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

Belçika hükumeti Türkiye’de hapis yatan DAEŞ militanı Amina Ghezzal’ın iki çocuğunu Belçika’ya getirmek için Türk yetkililer ile temasa geçtiklerini duyurdu.Belçika Federal Hükumeti Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block Türkiye’de 10 yıl hapse makküm edilen hapisteki DAEŞ militanı Amina Ghezzal’ın iki çocuğunu Belçika’ya getirmek için Türk yetkililer ile temasa geçtiklerini duyurdu.

Belçika hükumeti Türkiye’de hapis yatan DAEŞ militanı Amina Ghezzal’ın iki çocuğunu Belçika’ya getirmek için Türk yetkililer ile temasa geçtiklerini duyurdu.
Belçika Federal Hükumeti Göç ve Mülteci Bakanı Maggie De Block Türkiye’de 10 yıl hapse makküm edilen hapisteki DAEŞ militanı Amina Ghezzal’ın iki çocuğunu Belçika’ya getirmek için Türk yetkililer ile temasa geçtiklerini duyurdu. Block yaptığı açıklamada Belçika vatandaşı olan Cezayir asıllı 29 yaşındaki Ghezzal’ın iki çocuğunun Belçika’ya getirilmesi için hükumet olarak Türkiye’deki Belçika Büyükelçiliği ile iletişime geçtiklerini belirtti. Block Belçika Büyükelçiliğinin gereken diplomatik ve seyahat belgelerin işlemi için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
İki çocuk 1 yıldır Türkiye’de
Çocukların annelerinin durumlarından ötürü bir senedir Türkiye’de olduklarını belirten Block, “Amina Ghezzal’ın, akrabaları ve annesi sık sık Türkiye’ye giderek iki çocuğu ziyaret ediyor. 2 çocuk Suriye’de dünyaya gelmeleri nedeniyle hiçbir doğum belgesine sahip değil. Çünkü doğdukları ülke Suriye ve Belçika doğum sertifikası yok, 2 çocuk bu nedenle Belçika’ya gelemiyorlardı. DAEŞ terör örgütünü Belçika’dan katılan militanların Suriye ve Irak’ta toplam 115 çocuk bulunmakta. Bunlar arasında 10 yaş altında olanları da geriye getirme girişimimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.
DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan Kayseri’de yargılanan Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’a, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ghezzal’anın İslam nikahı ile evlendiği Suriye uyruklu Mohammad Alhamad’a ise ‘suça iştirak’ gerekçesi ile 3 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti.

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