Belçika’da küçük uçak düştü: 2 ölü

Belçika’nın Valon bölgesinde ultra hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Belçika’da Valon bölgesinde Hainaut Pont-a-Celles Belediyesi sınırlarında ultra hafif motorlu uçak düştü. Kaza sonucu uçakta yer alan 2 kişi hayatını kaybetti. Belediyeden yapılan açıklamada kaza doğrulanarak uçaktakilerin düşmeden önce acil iniş yapmak istedikleri, bunu yapamayacaklarını anladıklarında ise paraşüt açmaya çalıştıkları ama başarısız oldukları kaydedildi. Yetkililer ayrıca uçağın Namur kentinden katlığını ve yaklaşık 900 metreden aşağı düştüğünü kaydetti.

Belçika’da son bir haftada ultra hafif motorlu uçakla 3 kaza meydan geldi. Polisin olaylar ile ilgili soruşturması ise devam ediyor.

