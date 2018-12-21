Belediye atıl nakliye uçağını turizme kazandırmak istiyor

Van'da 7 yıl önce meydana gelen depremin ardından Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır Erzurum Havalimanı'nda bekletilen SKY Georgia Airlines firmasına ait uçağa Erzurum Büyükşehir Belediyesi talip oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağa belediyenin talip olduğu ve uçakla kentin turizmine katkı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Van depreminin ardından depremzedelere yardım için Gürcistan'dan Erzurum'a gelen SKY Georgia Airlines firmasına ait uçağın havalimanında geçirdiği hasarlı kaza nedeniyle yıllardır atıl halde bulunduğunu kaydetti.

Belediye olarak uçağa talip olduklarını aktaran Sekmen, şöyle devam etti:

"Uçağı bize verilmesi halinde iki ülke arasındaki dostluğun da bir nişanesi olarak kent merkezine taşımayı ve halka açık sosyal tesis olarak kullanmayı düşünüyoruz. Uçak, şehrimizin turizm hayatına önemli katkı sunar. Gerekli girişimleri başlatacağız. Erzurum bir turizm merkezi. Uçağı, kent merkezi ya da Palandöken Kayak Merkezi'ne taşıyıp içerisini kafe, restoran ya da bir fotoğraf sergisi alanı olarak da kullanabiliriz. Umuyorum ki Gürcistan uçağı Erzurum'un turizm hayatına yeni bir perspektif kazandıracak."