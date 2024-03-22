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  4. Belediye başkan adayı masasındaki davetsiz misafiri görünce aklına bir projesi daha geldi

Belediye başkan adayı masasındaki davetsiz misafiri görünce aklına bir projesi daha geldi

22.03.2024 13:33
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Antalya AK Parti Döşemealtı belediye başkan adayı Bekir Kıvrım mahallelilere projelerini anlatırken ilginç anlar yaşandı. Kıvrım konuştuğu sırada önce yanındaki sandalyeye, ardından masasına bir kedi çıktı. Bunun üzerine Kıvrım, hayvan mezarlığı vaadinden bahsetmeye başladı.

Belediye başkan adayı masasındaki davetsiz misafiri görünce aklına bir projesi daha geldi

Belediye başkan adayı Bekir Kıvrım, mahalle toplantısında projelerini anlattığı sırada masaya çıkan kediyi görünce “Buraya bir hayvan mezarlığı kazandırmayı düşünüyoruz. Hayvanlar ölünce insanlar gömecek yer bulamıyor. İnşallah bu sorunu da ortadan kaldıracağız" dedi.

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MAHALLELİYE VAATLERİNİ SIRALADI

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı gün kala başkan adaylarının çalışmaları hız kazandı. Vatandaşla çeşitli toplantılarda bir araya gelen başkan adayları, seçilmeleri halinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgiler veriyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde AK Parti'den belediye başkan adayı Bekir Kıvrım da ilçede mahalle toplantıları düzenleyerek vatandaşla bir araya geliyor.

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BİRDENBİRE KEDİ ÇIKTI

Önceki gün bir mahallede gerçekleştirilen toplantıda projelerini anlatan Kıvrım, ilçedeki eksikliklerle ilgili tespitlerde bulundu. Kıvrım, ilçedeki 10 ören yeriyle ilgili hayata geçireceği projeyi anlattığı sırada bir kedi önce sandalyeye, ardından Kıvrım'ın konuştuğu masaya çıktı.

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"HAYVAN MEZARLIĞI KAZANDIRACAĞIZ"

Bir süre kediyle ilgilenen Kıvrım, hayvanlar için de projeleri olduğunu söyledi. Özellikle evcil hayvanlarla duygusal bağ kurulduğunu, ilçede bir hayvan mezarlığı olmadığını belirten Kıvrım, bir yandan kediyi severken hayvan mezarlığıyla ilgili projesini şöyle anlattı: “Buraya bir hayvan mezarlığı kazandırmayı düşünüyoruz. İnsanlar hayvanlarla duygusal bir bağ kuruyor. Hayvanlar ölünce de insanlar gömecek yer bulamıyor, bahçelerine gömüyor. Büyük bir sorun bu. İnşallah bu sorunu da ortadan kaldıracağız." (DHA)

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4Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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antalya kedi
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