Belediye başkan adayının evinden çıkanlar şoke etti! 'Koca koca kamyonlara koyup götürdüler'

Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı'nda 2 katlı binada kalan 2019 belediye seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) belediye başkan adayı olarak seçimlere giren Zeynep Çiçek’in (59) kaldığı, yıkım kararı olan 2 katlı binaya polis ve belediye ekipleri geldi. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Zabıta ekipleri binanın Bafra Belediyesine ait olduğunu ve yıkım kararı bulunduğunu söyledi. Polis ve yıkım ekiplerine bir süre direnen Çiçek’in evinden 15 kamyon çöp çıkartıldı. 3 gün süren boşaltma çalışmalarının ardından iş makineleri ile yıkım işlemi başlatıldı.

Katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 3 bin 721 oy alan Zeynep Çiçek, “Butik açacaktım, bunlar da çöp diye bütün kıyafetleri aldılar. Daha üzerime giymediğim yepyeni kıyafetler, ayakkabılar, bluzlar, bütün havlular, panolar. Hani nerede panolar? Hiçbirisi yok. Yağlı boya, elişi panoları her şeyimi, hepsini koca koca kamyonlara koyup götürdüler. Toprağa karıştırdılar, 'al sana çöp' dediler. Halbuki hepsi yeni. Hiç giymediğim yeni yeni kıyafetlerimi aldılar gittiler. Bana bir dükkan kiralasalardı, ben bunları yavaş yavaş yıkar ütüler satardım. Ben de para kazanırdım, bu rezillikler de olmazdı" dedi.

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(İHA)

