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  4. Belediye başkanı vatandaşları hoparlörden uyardı

Belediye başkanı vatandaşları hoparlörden uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Zeybek, belediye hoparlöründen vatandaşlara, evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım" dedi.

Belediye başkanı vatandaşları hoparlörden uyardı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara, 'evde kal' çağrısı yaptı. Belediye hoparlöründen vatandaşlara seslenen Başkan Zeybek, yapılan uyarılara dikkat edilmesini ve zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını istedi.

Başkan Zeybek, "Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Bizim inancımız odur ki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun" dedi.

Başkan, belediye hoparlöründen halka seslendi: Evlerimizden çıkmayalım

(DHA)

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