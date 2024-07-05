Belediye başkanından Merih Demiral için 'heykel' kararı: Hadi bakalım UEFA bana da ceza yazsın!

Son dakika haberi: Türkiye'den UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki yağıyor. Milli futbolcumuzun Avusturya maçında gol sevinci olarak 'bozkurt' işareti yapması tüm dünyada yankı buldu. Bu sırada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da konuya sessiz kalmadı.

BOLU'YA MERİH DEMİRAL HEYKELİ

UEFA'nın kararını sert bir dille eleştiren Özcan, Bolu'ya Merih Demiral'ın heykelini dikeceğini açıkladı.

"HADİ BAKALIM, AVRUPA BANA DA CEZA YAZSIN!"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanju Özcan tepkisini ve 'heykel' kararını şu sözlerle dile getirdi:

"Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum. Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!

MİLLİ TAKIMA SESLENDİ: HOLLANDA MAÇINDA BOZKURT İŞARETİ YAPIN

Bozkurt işareti Türk Milletinin sembolüdür! Herhangi bir siyasi partinin tekelinde değildir! Hollanda maçında protesto amaçlı tüm futbolcuların İstiklal Marşı sırasında BOZKURT işareti yapmalarını bekliyorum! Taraftar için de bu çağrım geçerlidir! Ne mutlu Türk’üm diyene."