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  4. Belediye başkanının getirttiği tahta sopa' talimatı: Vura vura kırılmış! Akılalmaz iddia: "Bunu yere yatırıp dövmeye başlayın"

Belediye başkanının getirttiği tahta sopa' talimatı: Vura vura kırılmış! Akılalmaz iddia: "Bunu yere yatırıp dövmeye başlayın"

01.07.2024 11:09
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Kula Belediye Başkanı Dönmez makam odasına gelen firma yetkililerini koruması ve şoförüne dövdürttüğü iddiası sonrası dün tutuklandı. Darbedilen müşteki, Başkan Dönmez'in "Kapıları ve kameraları kapatın, belediye binasını boşaltın" ve "Bunu yere yatırın ve dövmeye başlayın" şeklinde talimatlar verdiğini öne sürdü. 'Kırılan tahta sopa' iddiası da akılalmaz iddialar arasında.

Belediye başkanının getirttiği tahta sopa' talimatı: Vura vura kırılmış! Akılalmaz iddia: "Bunu yere yatırıp dövmeye başlayın"

Belediye binasını, kameraları kapattırdığı, makam odasının da kapısını kilitlettirip firma yetkililerini dövdürdüğü iddia edilen Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez talimat iddialarını reddetti, "Olaylar benim odamda yaşanırken müdahale yalnızca söz konusu şahısları dışarıya çıkartmaya yöneliktir" dedi. Müşteki H.D. ise Dönmez'in kendilerini tahta sopayla da dövdürttüğünü iddia etti.

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIĞA BÖYLE SESLENDİ

Belediye Başkanı Dönmez, tutuklanıp cezaevine götürülürken adliye önünde toplanan kalabalığa, "Kula'ya zarar verecek hiçbir şey yapmadım" dedi. Başkan Dönmez, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile müştekilerden birinin ifadesi ortaya çıktı. Darbedilen müşteki H.D. ifadesinde, beraberindeki M.U. ile Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasına parke taşı ihalesine ilişkin konuşmaya gittiklerini belirtti.

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"BAŞKAN 'BUNU YERE YATIRIN VE DÖVMEYE BAŞLAYIN' DİYE TALİMAT VERDİ"

Görüşmede Dönmez'in M.U'dan borcunu ödemesini istediğini ileri süren H.D, şu iddialarda bulundu:

"M.U. ise borcuna karşılık iki adet çek vermeyi teklif etti ancak başkan Hikmet Dönmez bunu kabul etmeyip 5 dakika içinde ödeme yapmasını talep etti. M.U. ise bunun mümkün olmadığını ifade etti. Bunun üzerine başkan, belediye personeline hitaben 'Kapıları ve kameraları kapatın, belediye binasını boşaltın' şeklinde talimat vererek makam odasına geri geldi. Başkan ile birlikte iki erkek şahıs daha makam odasına geldi. Başkan, M.U'ya 'Bu parayı ödemeden buradan çıkamazsın' dedi. Odada bulunan belediye personeline ise M.U'yu kastedip 'Bunu yere yatırın ve dövmeye başlayın' şeklinde talimat verdi. Odada bulunan şahıslar M.U'yu tekme ve yumruklarla dövmeye başladı. Daha sonrasında başkan, şahıslardan sopa getirmelerini istedi. Şahıslar, tahta sopa getirerek M.U'nun sırt tarafına ve ayaklarına vurarak yaralamaya başladılar. Sopa, yaralama esnasında kırıldı."

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"BUNU DA DÖVÜN"

Başkan Hikmet Dönmez'in kendisinden M.U'nun kardeşi İ.U'yu aramasını ve alacağı olan parayı hazır etmesini talep ettiğini öne süren H.D. "Telefonumun kapandığını söylemem üzerine belediye başkanı, odada bulunan belediye personeline beni göstererek 'Bunu da dövün' şeklinde talimat verdi. Belediye personeli, tekme ve yumruklarla beni yaraladı." ifadelerini kullandı.

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BAŞKAN DÖNMEZ: BEN 'DÖVÜN' DİYE EMİR VERMEDİM

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise ifadesinde, müştekinin iddialarını reddederek, belediye personeline, korumasına, şoförüne kapıların kapatılması ve müştekilerin dövülmesi yönünde talimat vermediğini iddia etti.

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Başkan Dönmez, ifadesinde şunları anlattı:

"İddialar tamamen asılsızdır. Benim bir 'dövün' emrim yoktur. M.U. ve H.D. yaralanmalarının çıkan arbede sırasında yaşanıp yaşanmadığını bilemiyorum. Olaylar benim odamda yaşanırken müdahale yalnızca söz konusu şahısları dışarıya çıkartmaya yöneliktir. Belediyede kameraların kapalı olup almadığını bilmiyordum. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmamasından herhangi bir mesuliyetim yoktur."

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NE OLMUŞTU?

Manisa'da 27 Haziran'da hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Hikmet Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in "hukuki alacağı tahsil amacıyla yağma yapmak ve kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

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CHP MANİSA İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Kula Belediyesi'nde 27 Haziran Perşembe günü yaşanan olayın ardından ilk kez açıklama yaptı. Özalper açıklamasında, "Kula belediyemizdeki kamuoyuna yansıyan vahim iddiaları üzülerek takip etmekteyiz. Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez ve 2 çalışanımız hakkında yargı süreci devam etmektedir. Belediye Başkanımız ve 2 personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devam etmesinden dolayı soruşturmaya zarar vermemek adına açıklamamızı büyük bir titizlik ve hassasiyetle yapmaktayız. Yaşanan vahim olaylar nedeniyle büyük üzüntümüzü ifade ederken, bahse konu iddialara ilişkin yargı sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna geniş kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Sürecin adil yürütülmesi adına hukuk birimimiz soruşturmayı takip etmektedir" ifadelerine yer vermişti.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Manisa Kula darp
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