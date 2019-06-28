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Belediye binasına gelen Ekrem İmamoğlu'nu şaşırtan olay! Deterjan döktüler

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

23 Haziran seçimini kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün mesaisine başladı. İmamoğlu, İBB binasına girerken vatandaşların yere deterjan döktüğü görüldü. Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların 'Temiz İstanbul istiyoruz' açıklamalarına, temiz ve şeffaf bir yönetim sözüyle yanıt verdi.

6 Mayıs günü YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu, 52 gün sonra bugün Saraçhane’deki İBB binasına tekrar başkan olarak geldi.

23 Haziran seçimlerini 806 bin 767 oy farkla kazanan ve dün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, bugün 5 yıl boyunca görev yapacağı İBB Başkanlık binasına vatandaşların sevgi gösterileri arasında girdi.

ÖNÜNE DETERJAN DÖKTÜLER

Bir vatandaş, başkanlık binasına girerken İmamoğlu’nun önüne deterjan dökerek “Başkanım İstanbul’daki kirliliği çamaşır suyu ve deterjanla temizleyip tertemiz bir sayfa açıp halkı demokratik ve şeffaf bir şekilde yönetmenizi istiyoruz” dedi.

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Duruma şaşıran İmamoğlu, vatandaşların temiz ve şeffaf bir yönetim isteğinin yerine geleceğini ifade etti. Çalışanlarla tek tek tokalaşan İmamoğlu, daha sonra içeri girdi ve mesaisine başladı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Deterjan İBB belediye istanbul

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