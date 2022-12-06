HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediye çalışma saatleri nedir? Belediye saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Belediye çalışma saatleri nedir? Belediye saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediyelerde çeşitli işleri yapmak isteyen insanlar için belediye çalışma saatleri merak konusudur. Vatandaşların bulundukları ikâmet yerlerine en yakın belediyelerde başvuru işlemi, ödeme işlemi yapılabilir. Belediyeler, yerel yönetim olarak bilinir. Bu sebeple birçok hizmet alanına sahip olan belediyelerin çalışma saatleri oldukça önemlidir. Belediye çalışma saatleri nedir, hangi günler hizmet veriyor?

Belediye çalışma saatleri nedir? Belediye saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Devlete bağlı olarak çalışan belediyelerin çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılır. Hafta içi veya hafta sonu belediye çalışma saatleri Türkiye genelinde belirli bir düzene göre belirlenmiş olsa da bazı durumlarda veya günlerde değişiklik gösterebilir. Belediyeler sabahları belirli bir saatte açılıp belirli bir saatte kapanır. Yani hizmet verdikleri mesai saatleri önceden belirlenmiş bir şekildedir.

Belediye saat kaçta açılıyor?

Türkiye genelinde il ve ilçe fark etmeksizin belediye çalışma saatleri belirli bir düzen dâhilinde hizmet vermektedir. Fakat bazı durumlarda belediye çalışma saatleri yasal düzenlemeler gereğince değişiklik gösterebilir. Belediye açılış saati 09.00'dır ve kapanış saatine kadar mesaiye devam ederler. Belediye öğle arası saatleri ise 12.00 ile 13.00 arasındadır. Bu saatler arasında belediyede işlem yapılması mümkün değildir. Belediye mesai saatleri hafta içi her gün 09.00'da başlar.

Belediye saat kaçta kapanıyor?

Belediye açılış saati olan 09.00 itibarıyla hizmet verir. Belediye mesai saatleri bitişi ise 17.00'dır. Yani belediye kapanış saati 17.00’dır. Belediye mesai saatleri olan 09.00 ve 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca belediyelerin hafta sonu çalışıp çalışmadığı da merak konusudur. Belediyeler cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Yani belediyeler hafta sonu hizmet vermez. Fakat bazı durumlarda bu değişebilmektedir. Örneğin çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi ödemelerinin hafta sonu yapılabilmesi de mümkündür. Bazı belediyelerin çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Ancak hafta sonu, dinî ve resmî bayramlar dâhil olmak üzere hiçbir belediye hizmet vermemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldıYaşlı adamın feci sonu! İş makinesiyle çıkarıldı
Feci olay! Eşini ve doktor yeğenini vurup intihar etti...Feci olay! Eşini ve doktor yeğenini vurup intihar etti...
Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri belediye çalışma saatleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Astsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyordu

Astsubay sevgili konuştu: Herkes 'hocam' diye hitap ediyordu

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.