Belediye çalışma saatleri nedir? Belediye saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Devlete bağlı olarak çalışan belediyelerin çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından araştırılır. Hafta içi veya hafta sonu belediye çalışma saatleri Türkiye genelinde belirli bir düzene göre belirlenmiş olsa da bazı durumlarda veya günlerde değişiklik gösterebilir. Belediyeler sabahları belirli bir saatte açılıp belirli bir saatte kapanır. Yani hizmet verdikleri mesai saatleri önceden belirlenmiş bir şekildedir.

Belediye saat kaçta açılıyor?

Türkiye genelinde il ve ilçe fark etmeksizin belediye çalışma saatleri belirli bir düzen dâhilinde hizmet vermektedir. Fakat bazı durumlarda belediye çalışma saatleri yasal düzenlemeler gereğince değişiklik gösterebilir. Belediye açılış saati 09.00'dır ve kapanış saatine kadar mesaiye devam ederler. Belediye öğle arası saatleri ise 12.00 ile 13.00 arasındadır. Bu saatler arasında belediyede işlem yapılması mümkün değildir. Belediye mesai saatleri hafta içi her gün 09.00'da başlar.

Belediye saat kaçta kapanıyor?

Belediye açılış saati olan 09.00 itibarıyla hizmet verir. Belediye mesai saatleri bitişi ise 17.00'dır. Yani belediye kapanış saati 17.00’dır. Belediye mesai saatleri olan 09.00 ve 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca belediyelerin hafta sonu çalışıp çalışmadığı da merak konusudur. Belediyeler cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Yani belediyeler hafta sonu hizmet vermez. Fakat bazı durumlarda bu değişebilmektedir. Örneğin çevre temizlik vergisi ve emlak vergisi ödemelerinin hafta sonu yapılabilmesi de mümkündür. Bazı belediyelerin çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Ancak hafta sonu, dinî ve resmî bayramlar dâhil olmak üzere hiçbir belediye hizmet vermemektedir.



