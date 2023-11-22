Belediye otobüsü şoförüne "Biraz yavaş gidin" deyince ortalık karıştı! Kadın yolcular birbirine girdi

Olay akşam saatlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde meydana geldi.

"BİRAZ YAVAŞ GİDİN" DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Otobüs seyir halindeyken bir kadın yolcunun şoföre seslenerek, "Biraz yavaş gidin" şeklinde uyarısı üzerine başka bir kadın yolcu "Sen şoföre karışamazsın" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları, otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı. (DHA)





