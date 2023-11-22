HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belediye otobüsü şoförüne "Biraz yavaş gidin" deyince ortalık karıştı! Kadın yolcular birbirine girdi

Belediye otobüsü şoförüne "Biraz yavaş gidin" deyince ortalık karıştı! Kadın yolcular birbirine girdi

22.11.2023 01:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünde, şoföre "Biraz yavaş gidin" diyen kadın yolcuya, başka bir kadının "Sen şoföre karışamazsın" diye tepki gösterince ortalık karıştı. Kadın yolcular otobüsün içinde kavga ederken, yaşanan arbede cep telefon kamerasına yansıdı.

Belediye otobüsü şoförüne "Biraz yavaş gidin" deyince ortalık karıştı! Kadın yolcular birbirine girdi

Olay akşam saatlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde meydana geldi.

"BİRAZ YAVAŞ GİDİN" DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Otobüs seyir halindeyken bir kadın yolcunun şoföre seslenerek, "Biraz yavaş gidin" şeklinde uyarısı üzerine başka bir kadın yolcu "Sen şoföre karışamazsın" diye karşılık verdi.

ankara2

Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları, otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı. O anlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı. (DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocukların tartışmasına babaları karışınca kan aktı! Muhtar öldürüldüÇocukların tartışmasına babaları karışınca kan aktı! Muhtar öldürüldü
Feci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralıFeci kaza! 2 ölü, çok sayıda yaralı
CHP lideri Özel, "adalet ateşi" eylemine katıldıCHP lideri Özel, "adalet ateşi" eylemine katıldı
Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga
En Çok Okunan Haberler
Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

Yüzde 29 garanti, yüzde 45'lik zam masada!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Yüzüne kil maskesi yerine kına sürdü! Tepki gecikmedi

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.