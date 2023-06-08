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Belediye otobüsünde kadın kavgası kamerada! Önce küfür ettiler, sonra birbirlerine girdiler

08.06.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, belediye otobüsünde iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Birbirlerine önce hakaret ve küfür yağdıran kadınlar, sonra birbirlerine girdi. Kavgayı ayırmak için araya giren bir erkek de kavgadan nasibini aldı. Kavga anları otobüsteki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Olay, sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 367 hat numaralı Mamak-Ulus otobüsünde meydana geldi.

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Seyir halindeki otobüste, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Önce bir kadın ile iki kadın birbirlerine karşılıklı küfür edip tokatla vurdu.

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Bir erkek ise araya girip kadınları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kadınlardan birisi erkeğe de vurdu. Erkeğin de kadına vurması üzerine araya diğer yolcular girdi.

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Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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