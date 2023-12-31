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Belediye ve iller 3'e ayrıldı: AK Parti yerel seçim beyannamesinin adını koydu! Deprem vurgusuyla o slogan dikkat çekti

31.12.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere 3 ay kala AK Parti'nin hazırlıklarında son düzlüğe girildi. Belediyeler 3 farklı başlık altında toplandı, her başlık altındaki belediye için farklı bir strateji izlenecek. Meydanlarda dile getirilecek söylemleri önemli ölçüde belirleyecek beyannamenin adını taşıyan slogan belli oldu. Beyannamedeki 'deprem' vurgusu da dikkat çekti.

Belediye ve iller 3'e ayrıldı: AK Parti yerel seçim beyannamesinin adını koydu! Deprem vurgusuyla o slogan dikkat çekti

Cumhuriyet 100. yılını 2 kritik seçimle girerken yeni yılda da önemli bir seçim gerçekleşecek. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken AK Parti hazırlıklarını hızlandırdı. Adayların tanıtılacağı gün beyanname de kamuoyuna duyurulacak.

BELEDİYE VE İLLER 3'E AYRILDI

Alınan bilgiye göre, AK Parti'de, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik kampanya çalışmaları kapsamında seçim beyannamesine de son şekli veriliyor.

Seçim kampanyasını, "AK Parti yönetimindeki belediyeler", "AK Parti'de olmayan belediyeler" ve "depremden en çok etkilenen iller" olmak üzere 3 temel ayak üzerine inşa eden parti, her temel için farklı strateji ve propaganda araçları üzerinde çalışıyor.

BEYANNAME BU ADLA DUYURULACAK

Seçim beyannamesinin çalışmalarına da ağırlık veren AK Parti, beyannamenin adını "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirledi.

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"DEPREM VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİRLER" VURGUSU

Şehirlerin deprem ve afetlere karşı dirençli hale getirilmesine yönelik stratejilere geniş yer verilecek beyannamede, binaların sağlam zeminlerde inşa edilmesinden kentsel dönüşümün hızlandırılmasına, kentsel taşkınların önüne geçilmesinden binaların risk analizlerine kadar birçok başlık bulunuyor.

Beyannamenin, aday tanıtım toplantısıyla aynı gün kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim ak parti
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