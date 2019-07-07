Belediyenin yaşam merkezi kadınlara ekmek kapısı oldu

Birkaç kadınla başladıkları bu yolda 300 kişiye ulaştıklarını ifade eden Yavaş, "Kadınlarımız kişi başı aylık 500 ile 2 bin lira arasında kazanıyor. Belediye olarak onlardan elektrik, su parası ve kira almıyoruz. Kadınlarımız evlerinde ya da yaşam merkezinde ürettiği ürünü bize teslim ediyor. Biz de bu ürünleri pazarlıyoruz. Her ayın 15'inde kişinin kazancını banka hesabına yatırıyoruz." dedi.

Yavaş, yaptıkları çalışmalarla ilçede kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Merkezde engellilerin de istihdam edildiğini anlatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Halkımızın gelenek görenek ve yiyecek alanında yaptığı bütün çalışmaları bir çatı altında topladık. Merkezde üretilen ürünler aynı zamanda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası gibi kurumlara veriliyor. Bu kurumlar da ürünleri hediye olarak takdim ediyor. Yeni kurslar açmak için çalışmalarımız sürüyor. Amacımız ilçemizin kültürünü, geleneğini gelecekle buluşturabilmek. İnsana yatırım yapıyoruz."