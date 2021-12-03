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  4. Belgesel hayat kurtardı! Köpek balığından akla gelmeyecek yöntemle kurtuldu

Belgesel hayat kurtardı! Köpek balığından akla gelmeyecek yöntemle kurtuldu

03.12.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da 14 yaşındaki bir çocuk dalış yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı tarafından kolu ısırılan genç, saldırıdan köpek balığının burnunu sıkarak kurtuldu. Saldırıya uğrayan çocuğun babası oğlunun izlediği belgeselleri hatırlayarak kurtulduğunu belirtti.

Belgesel hayat kurtardı! Köpek balığından akla gelmeyecek yöntemle kurtuldu

Meksika’nın Quintana Roo eyaletindeki Mahahual şehrinde 14 yaşındaki David Rodriguez isimli çocuk, balık avlamak için dalış yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı tarafından kolu ısırılan çocuk, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Hastaneye kaldırılan çocuğun, kolundaki bazı kaslarda doku kaybı ve tendonlarında hasar tespit edildi.

BELGESEL HAYAT KURTARDI

Rodriguez’in annesi Margarita Cortes Valenzuela yaptığı açıklamada, oğlunun yıllardır dalış tutkusu olduğunu ve de ek gelir sağlamak amacıyla dalarak balık avladığını ifade ederken, saldırı sırasında oğlunun daha önce izlediği belgeselleri hatırlayarak köpek balığının burnunu sıkarak kurtulduğunu belirtti.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Şu anda sadece antibiyotik ve ağrı kesici tedavisi alan Rodriguez için doktorlar, plastik cerrahi operasyon gerektiğini belirtti. Quintana Roo’da uygulanmayan bu operasyon için gencin başka bir eyalete gitmesi gerekiyor. Bu nedenle gencin ailesi ve yakınları ulaşım ve operasyon masraflarını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattı.

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Meksika
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