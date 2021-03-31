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  4. Belgeselleri aratmayan anlar! Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

Belgeselleri aratmayan anlar! Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

31.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Görüntüler belgeselleri aratmadı.

Belgeselleri aratmayan anlar! Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

İçişleri Bakanlığının sınır ötesinin yanı sıra yurt içinde de sürdürdüğü ‘Eren’ operasyonlarıyla birçok bölge terörden temizlendi. Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağlarında da Tunceli ve Erzincan Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün sonu getirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlendi.

TERÖRDEN TEMİZLENEN DAĞLARDA ŞİMDİ DAĞ KEÇİLERİ DOLAŞIYOR

İlkbaharla birlikte muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, İHA ekibi tarafından göç yolunda görüntülendi. Karlı arazide tek sıra halinde bata çıka ilerlemeye çalışan dağ keçileri belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

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(İHA)

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