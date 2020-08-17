Belirsizlik en çok çocukları vuruyor! Pandemide 7 yaş altı çocuklara dikkat

Küresel boyutta etkilerinin görüldüğü ve sağlıktan eğitime kadar hayatın her alanına nüfus eden COVİD-19 salgını, en çok çocukları etkiliyor. UNİCEF’in Mart 2020 tarihinde yayınladığı raporda da, bu dönemde çocuklara yönelik artan duygusal ve toplumsal ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik uyarılar içeriyor. Belirsizlik döneminde ebeveynlerdeki korku ve kaygının çocuğu doğrudan etkilediğini söyleyen Psikolog ve Terapist Volkan Hoşkan ise, özellikle 7 yaş altı çocuklara dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

AİLELERİN KONTROLSÜZLEŞMESİ TRAVMATİK SORUNLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Psikoapp dijital psikolog uygulamasında çok sayıda kişiye konu hakkında yardımda bulunan Psikolog Volkan Hoşkan, pandemi döneminde çocukların ruh sağlığının korunmasının ileriki yaşlar için önemli olduğunun altını çizdi. Hoşkan, “Halen belirsizliğini koruyan, ister istemez birçok insanın duygu, düşünce sistemini olumsuz ve derinden etkileyerek, psikolojilerinin dramatik bir şekilde bozulmasına neden olan içinde bulunduğumuz Pandemi dönemi, maalesef çocuklarda da birçok probleme yol açıyor. Bilhassa ara ara evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız dönemler, ebeveynlerin çok daha dikkatli ve sorumluluk sahibi olmaları gereken kritik dönemlerdir. Bu gibi dönemlerin uzun sürmesi, ailelerin korkularını ve kaygılarını arttırarak, kontrolsüzleşmeye başlamasına neden olmakta. Bu durumun başlaması çocuklarda kalıcı iletişim problemleri ve travmatik psikolojik sorunlar oluşmasına zemin hazırlamaktadır” şeklinde konuştu.