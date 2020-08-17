Belirsizlik en çok çocukları vuruyor! Pandemide 7 yaş altı çocuklara dikkat

Küresel boyutta etkilerinin görüldüğü ve sağlıktan eğitime kadar hayatın her alanına nüfus eden COVİD-19 salgını, en çok çocukları etkiliyor. UNİCEF’in Mart 2020 tarihinde yayınladığı raporda da, bu dönemde çocuklara yönelik artan duygusal ve toplumsal ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik uyarılar içeriyor. Belirsizlik döneminde ebeveynlerdeki korku ve kaygının çocuğu doğrudan etkilediğini söyleyen Psikolog ve Terapist Volkan Hoşkan ise, özellikle 7 yaş altı çocuklara dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.
Psikoapp dijital psikolog uygulamasında çok sayıda kişiye konu hakkında yardımda bulunan Psikolog Volkan Hoşkan, pandemi döneminde çocukların ruh sağlığının korunmasının ileriki yaşlar için önemli olduğunun altını çizdi. Hoşkan, “Halen belirsizliğini koruyan, ister istemez birçok insanın duygu, düşünce sistemini olumsuz ve derinden etkileyerek, psikolojilerinin dramatik bir şekilde bozulmasına neden olan içinde bulunduğumuz Pandemi dönemi, maalesef çocuklarda da birçok probleme yol açıyor. Bilhassa ara ara evlerimize kapanmak zorunda kaldığımız dönemler, ebeveynlerin çok daha dikkatli ve sorumluluk sahibi olmaları gereken kritik dönemlerdir. Bu gibi dönemlerin uzun sürmesi, ailelerin korkularını ve kaygılarını arttırarak, kontrolsüzleşmeye başlamasına neden olmakta. Bu durumun başlaması çocuklarda kalıcı iletişim problemleri ve travmatik psikolojik sorunlar oluşmasına zemin hazırlamaktadır” şeklinde konuştu.
İlgisiz kalan çocukların başta kaygı bozukluğu gibi sorunlar yaşadığını ifade eden Psikolog Volkan Hoşkan şunları söyledi; “İlgisiz kalan çocuklarda, kaygı bozuklukları, davranış problemleri ve depresyon gibi sorunlar oluşabilmekte. Ebeveynlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri, gerektiğinde kendileri ve çocukları için online ya da birebir yardım almaktan çekinmemeleri çok önemli. Bilhassa 7 yaşından küçük çocuklarda daha hassas ve sabırlı bir tutum sergilenmesi, pandemi gereksinimlerinin oyunlarla, skeçlerle öğretilmesi hem onların kaygılarının azalmasına hem de ailenin hep birlikte daha kaliteli ve verimli zaman geçirmesine yardımcı olacaktır.”
Bu tip süreçlerde ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konular hakkında önerilerde bulunan Volkan Hoşkan son olarak şunlara değindi; “Bu dönemde en önemli unsur, öncelikle ebeveynlerin bu durumu kendileri için ne kadar sağlıklı yönetip/yönetemediklerinin farkına varmalarıdır. Eğer sağlıklı ve güvende hissetmiyorlarsa öncelikle kendileri için profesyonel yardım almaları daha sonra çocukları için sağlıklı, sürdürülebilir ve kaliteli bir ortam oluşturmaları gerekmektedir. Çünkü kendi kaygılarını ve korkularını kontrol edemedikleri zaman, onları rol model alan çocuklarına faydaları olmayacağı gibi evdeki olumsuz enerjinin artmasıyla bütün ailede kalıcı ve olumsuz travmatik etkiler oluşması kaçınılmazdır.”
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