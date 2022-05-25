Bella eyes nedir? Bella eyes işlemi sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Günümüzde ise popüler olan ve çoğunluk tarafından istenen görünüm kalkık ve yukarıya doğru çekik gözlerdir. Bu gözlere sahip olmanın yolu ise Bella eyes yönteminden geçer. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu, günümüzde sıklıkla tercih edilen Bella eyes işlemini ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledi.

ÇEKİCİ VE KALKIK BAKIŞLARIN SIRRI: BELLA EYES

Bella Eyes, genellikle çekik ve kalkık gözler görünüme sahip olmak isteyen kişilerin tercihidir. Bu yöntem sayesinde gözler daha çekici görünür ve yerçekiminin neden olduğu sarkma problemlerini önleyebilir. Bella eye yönteminde drape işlemi olarak kaşlar yukarı doğru kaldırılır. Bu işlemde sadece göz bölgesi değil, göz kenarlarında oluşan sarkıklık, kaz ayakları ve sarkık göz kapakları da olumlu etkilenir. Yüzün tamamına bakıldığında yüz ve boyun bölgesinde etkisi görülebilir. Ameliyattan sonra kişiler daha genç ve daha diri görünürler.

Bella eyes, diğer uygulamalara göre daha kolay gibi görünse de aynı zamanda cerrahi bir yöntemdir. Bu nedenle alanında uzman deneyime sahip bir plastik cerrah tarafından yapılmalıdır. İşlem endoskopik kantoplastinin kesi yöntemi ile gerçekleştirilir.

Ameliyatın ardından kişi gerekli kontrollerin ardından ertesi gün hastaneden taburcu edilir ve tedavi süreci evde devam eder. 10 gün içinde hasta yüz üstü şekilde yatmamalı ve su ile yüze dokunmaktan kaçınmalıdır. 15 gün sonra operasyonun neden olduğu şişlik ve morluklar kendi kendine kaybolmaya başlar. Görünür etki ise 20. gün ve sonrasında belirginleşir.

BELLA EYES İŞLEMİ SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bella eyes uygulaması sonrası hızlı iyileşme ve tam iz bırakmadan iyileşme için bazı koşullar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu işlem çok uzun ve zor bir cerrahi müdahale değildir, bu nedenle hastanın ciddi komplikasyonlar yaşaması beklenmez ancak belirli noktalara dikkat edilerek daha hızlı iyileşme sağlanabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar ise:

Kesiler genellikle steril stripler ile kapatılır ve 3 gün su değmemesine dikkat edilmelidir.

Ortalama bir hafta kadar yüz üstü yatılmaması tavsiye edilir.

Doktorun öneri ve uyarılarına tam uyum gösterilmelidir.

İlk bir gün buz uygulamasına devam edilir. Bu bölgedeki şişliğin ve morluğun geçmesini sağlar.

İşlem sonrası yüzde oluşan ödemler ortalama 1 hafta sonra kendiliğinden geçecektir.

Operasyondan sonra birkaç gün içinde günlük aktivitelerinizi yapmaya devam edebilirsiniz.

Operasyon sırasında oluşan ameliyat izleri 2-3 ay güneş ışığından ve solaryum gibi uygulamalardan korunmalıdır.



