"Ben CHP'nin yönetimine isyan ediyorum"

KIRKLARELİ (AA) - CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Ben zannettim ki gerçekten CHP'yi yönetenler onlar da demokrasiye inanmışlar ve ülke için istedikleri demokrasiye eş değerli olarak parti içinde de demokrasiyi işletecekler. Ama gelinen noktada bunun böyle olmadığını gördük." dedi.

Kesimoğlu, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta 40 yıldan bu yana onurla, iradeyle, kararlılıkla, özveriyle, fedakarlıkla emek verdiği partisi CHP'den üzülerek istifa ettiğini belirtti.

Kendisini "koltuk sevdalısı" olarak değerlendirenlerin bu söylemlerinin doğru olmadığının altını çizen Kesimoğlu, "Eğer koltuk sevdam olsaydı, muhalefet yapmazdım. Bildiğiniz gibi 2004 yılında sayın Baykal'a karşı biz muhalefet hareketi yaptık. 2018 yılında da sayın Kılıçdaroğlu'na muhalefet ettik. Bu muhalefet anlayışımızı ortaya koyarken, demokrasiden ödün vermedik. Kendi koltuğumuzun sevdasında asla olmadık. Ülke sorunlarını kendi sorunlarımızın üstünde ve ötesinde gördük. İsimle değil, ilkeyle siyaset yaptık. Eğer ben koltuk sevdalısı olsaydım, seçime 6 ay kala Muharrem İnce'nin yanında yer almazdım. Ben zannettim ki gerçekten CHP'yi yönetenler, onlar da demokrasiye inanmışlar ve ülke için istedikleri demokrasiye eş değerli olarak parti içinde de demokrasiyi işletecekler. Ama gelinen noktada bunun böyle olmadığını gördük." diye konuştu.