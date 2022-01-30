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"Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek polislere saldırdılar!

30.01.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın düzenledi. Mekan sahibinin polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlatması sonucu, 4 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Mekan sahibi baskın sırasında, "Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek iş yerinde bulunanlara polislere saldırmaları yönünde talimat verdi.

"Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek polislere saldırdılar!

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ‘Kumar oynanması ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçları’ ile mücadele için ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere özel ekip kuruldu. Fatih Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, dün gece saat 01.15 sıralarında mekana baskın düzenledi. Ekipler, içeride para yerine geçen pullar bulunduğunu, 7 kişinin oyun kartlarıyla kumar oynadığını ve alkol sunumunun yapıldığını belirledi.

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"BEN EKMEK YİYEMEYECEKSEM KİMSE YİYEMEYECEK"

Kumar oynayan kişilere ceza kesen polis ekipleri, bu sırada mekan sahibi A.A.'nın tepkisiyle karşılaştı. A.A. “Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek iş yerinde bulunanlara polislere saldırmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi. Bunun üzerine kumar oynadığı tespit edilen kişiler ile mekan sahibi, polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlattı. Saldırıda 1 polis memurunun her iki el parmaklarında kırıklar ile kafasında şişlik oluşurken 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, mekan sahibi A.A. ile birlikte B.K., Y.K., F.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. İşyerinde bulunan ve kimlik bilgileri belli olan 11 kişinin iş yerinin arka camını kırarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan arbedede yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ise işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Söz konusu mekana daha önce iki defa 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Bağcılar
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