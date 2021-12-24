Benim de evimde bir kahve köşesi olsun diyenlerin göz atması gereken aşırı güzel ve konforlu ürünler

Özellikle soğuk kış günlerinde mis kokulu bir kahve içmek gibisi yok. Dışarıda lapa lapa kar yağarken yumuşacık pufunuza oturup sıcacık kahvenizi yudumlamak, içinizi ısıtmaya yeter de artar bile. Peki, kahve keyfinizi küçük dokunuşlar ile zirveye taşımaya ne dersiniz? Öyleyse dekoratif ürünler ile şık bir kahve köşesi oluşturabilirsiniz. Gelin, evde güzel bir kahve köşesi hazırlamak için ihtiyacınız olan ürünlere bir göz atalım.

1. Çok amaçlı bir masa veya raf ile başlangıç yapabilirsiniz!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kahve köşesi hazırlarken ilk olarak estetik ve aynı zamanda kullanışlı mobilyalar tercih etmeniz gerekir. Evinizde bunun için geniş bir alanınız yoksa mutfak tezgahınızın bir bölümünü de kullanabilirsiniz. Ancak istediğiniz tam anlamıyla konforlu bir alan yaratmaksa ihtiyacınız olan ürün, kullanışlı bir masa. Bu noktada Ahşap Çok Amaçlı Raflı Masa, size istediğiniz alanı yaratmak konusunda yardımcı olur. İster duvar önünde ister duvara dik olarak kullanabileceğiniz bu masa, evinde fazla alanı olmayanlar için de ideal.

Doğal ahşap görünümü ile keyifli bir ortam yaratan bu masayı hemen satın almak için tıklayın!

2. Doğal Kütük Lambader ile kahve köşenizi aydınlatın!

Kahve köşenize sofistike bir hava katacak Doğal Kütük Lambader, doğal ağaç dallarından imal edilir. Tamamen kurumuş ve planlı olarak kesilmiş yaşlı ağaçlardan elde edilen bu lambaderin üretiminde doğaya zarar verilmez. Ayrıca her ağacın yapısı farklı olduğu için sipariş verdiğinizde size özel bir tasarım ürünü ortaya çıkar. Kahve köşenizi aydınlatmak için muhteşem bir tercih olan bu ürünün temizliği de oldukça kolay. Tek yapmanız gereken, lambaderi nemli bir bezle silmek.

Tasarımı ile herkesi kendine hayran bırakan bu ürüne sahip olmak için tıklayın!

3. Güzel bir tablo ile evinizin atmosferini değiştirin!

Yeni yıl hediye rehberi için tıklayın!

Kahve köşesinin olmazsa olmaz ürünlerinden biri, tabii ki kahve temalı bir tablo! Bu noktada Genel 3 Boyutlu Ahşap Tablo, üzerindeki Coffee Makes It Better yazısı ve kahve resmi ile evinize renk katar. Kahve içmeyi ve kahve köşesini daha cazip bir hale getiren bu tablo, lazer kesim ile 3 mm kalınlığındaki MDF’den üretilir. Tablo ile gelen çift taraflı bant sayesinde başka bir malzemeye gerek kalmadan kolayca yapıştırabileceğiniz bu ürün, yüksek kaliteli baskısı ile beğeni kazanır.

Yıllara meydan okuyan bu tabloyu hemen satın almak için buyurun linke!

4. PUFUMO Relax Armut Koltuk ile kahvenizi yudumlarken rahatlığın keyfini çıkarın!

Her zaman önce konforunuzu düşünenlerdenseniz PUFUMO Relax Armut Koltuk tam size göre! Sadece kahve köşenizde değil, anın tadını çıkarmak istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu koltuk; dinlenmek ve keyifli anlar geçirmek isteyenler için ideal. Modern ve şık tasarımı ile kahve köşenize konforlu bir hava katacak bu ürün, orijinal kırpıntı sünger ve strafor iç malzemesi sayesinde oturduğunuzda vücudunuzun şeklini alır.

Kahve köşeniz için rahat bir ortam sunan bu koltuğu daha detaylı olarak incelemek için buyurun linke!

5. LED ışık ile loş bir atmosfere ne dersiniz?

Kahve köşenizde farklı bir ambiyans yaratmak istiyorsanız Peri LED Işık ile bu mümkün. İnce kablo üzerine döşenmiş minik LED'lerden oluşan bu aydınlatmayı kahve köşeniz için ayırdığınız alana asarak sıcak ve hoş bir ortam yaratabilirsiniz. Son zamanların dekorasyon trendleri arasında oldukça popüler olan bu ürünü tablolarınızın ya da fotoğraflarınızın etrafını süslemek için kullanabileceğiniz gibi duvarlarınızı renklendirmek adına tek başına da kullanabilirsiniz.

Kahve köşenizin atmosferini tamamen değiştirecek bu ürünü daha ayrıntılı olarak incelemek ve hızla satın almak için buyurun linke!

6. Çiçekler ile daha ferah bir alan yaratabilirsiniz!

Yılın son fırsatları! Yüzde 60'a varan indirimler için tıklayın!

Kahve köşenizde sıcak ve hoş bir atmosfer yaratmak için tablolardan panolara, çiçeklerden minik vazolara birçok objeyi kullanabilirsiniz. Eğer çiçek bakımı konusunda kendinize güvenmiyorsanız KANGNING Dekoratif Çiçek sizin için doğru bir seçenek olabilir. Zarif görüntüsü ile bulunduğu ortamı zenginleştiren bu ürünü kahve köşenize yerleştirerek daha ferah ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Şık tasarımı ile farklı dekorasyon tarzlarına uyum sağlayan bu çiçek, yaşam alanınıza farklı bir renk katmak için muhteşem bir tercih.

Tasarımı ile herkesi kendine hayran bırakan bu çiçeği hemen satın almak için tıklayın!

7. Kahve köşesinin olmazsa olmazı, minik sehpalar!

Kahve köşesi oluşturmak için mutlaka geniş bir masaya ihtiyacınız yok. Özellikle alanı dar olanlar, küçük sehpalar ile güzel bir kahve köşesi oluşturabilir. Bu noktada modern tasarımı ile hem evinize hem kahve köşenize şık bir dokunuş katacak FGVBC Yuvarlak Sehpa, arkadaşlarınızla koltuğa oturup kahve keyfi yapmak için ideal. Yeterli bir yüzey alanına sahip bu ürün, farklı renk seçenekleri ile evinize uyum sağlar.

Çıkarılabilir yuvarlak tepsisi ile kolay bir kullanım sunan bu ürünü hemen satın almak için tıklayın!

8. Nostalgic-Art Retro Kahve Bardağı ile kahve içmek çok daha keyifli!

Parlak renkler ve kahve vurgusu ile tasarlanan Nostalgic-Art Retro Kahve Bardağı, kahve köşenize farklı bir dokunuş yapmak için tercih edebileceğiniz güzel bir dekorasyon ürünü. Yüksek kaliteli baskısı ile beğeni kazanan bu bardak, kahve köşenizi göz alıcı bir hale getirir. Hafif yuvarlatılmış şekli ve ele iyi oturan rahat yapısı ile optimum içme konforu sunan bu bardağı endişe etmeden bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Şık tasarımının yanında ergonomik tutma kulpuyla da çok sevilen bu bardağa hemen sahip olmak için buyurun linke.

9. Coffee Art kitabı, kahve köşenizin baş tacı olabilir!

Hem daha güzel kahveler yapmanız için bir rehber hem güzel bir dekorasyon ürünü olan Coffee Art kitabı, kahve köşenize ayrı bir hava katar. Kendi evinin baristası olanlar için hazırlanan bu kitap, temel beceriler ve kalıplarla başlayarak ileri seviye karmaşık tasarımlara kadar kahveye dair her şeyi öğretir. Siz de dünyaca ünlü latte sanatçısı Dhan’in tavsiyelerini takip ederek eğlenceli kahve tasarımlarına imza atabilir ve evinize gelen misafirleri etkileyebilirsiniz.

Kahve konusunda kendini geliştirmek isteyen herkesin sahip olması gereken bu kitabı hızla satın almak için tıklayın!

10. Nostalgic-Art 31103 Retro Kahve Kutusu ile dekorasyonunuzu tamamlayın!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Farklı tat ve aroma seçenekleri bulunan kahvelerinizi uygun bir şekilde saklayabileceğiniz kutular da kahve köşenizin dekorasyonu için önemli parçalar arasında yer alır. Nostaljik tasarımı ile göz alıcı bir ürün olan bu kutu, kahve köşenizde düzen sağlar. Mat baskısı ve retro desenleri ile beğeni kazanan kahve kutusu, gıda maddelerinin saklanması için de uygun bir yapıya sahip. Bu üründeki yüksek kaliteli çelik mandallı kilit, kutuyu sıkıca kapatır ve kahvenizin hava almasını engelleyerek daha uzun süre taze kalmasını sağlar.

Kahve çekirdeklerini ve kapsüllerini saklayabileceğiniz bu dekoratif kutuya sahip olmak için tıklayın!



Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.