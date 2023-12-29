Bentley'den Ferrari'ye hiçbirine yanaşmıyorlar! Çetelerin lüks otomobillerine polis kullanmak istemiyor iddiası: Ne kasko ne ek ödeme...

Son dönemlerde adını yakalanıp çökertilmeleriyle Türkiye'ye duyuran suç örgütleri ve fenomenlerin dudak uçuklatan tutarlardaki lüks otomobilleri polise tahsis edildi. Araçlardan bazıları Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi markalarını taşıyor.

VATANDAŞIN GÖZÜNÜ AYIRAMADIĞI ARAÇLARA 'POLİS YANAŞMAK İSTEMİYOR' İDDİASI

Araçlar mega kentte göreve de başladı. Taksim Meydanı'nda sergilenen araçlar vatandaşların ilgisini epey çekti. Fakat polislerin araçlardan uzak durmak istediği öne sürülüyor. Nedeninin ise aracı kullanmanın getirdiği ağır sorumluluk olduğu belirtiliyor.

"HASAR OLUŞURSA ARACI KULLANAN POLİS ÖDEMEK ZORUNDA"

İstanbul'da görevli bir polis memuru, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün aktardığına göre bu ağır sorumluluğu şöyle anlattı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, ekip araçlarına sadece zorunlu karayolları trafik sigortası yaptırıyor. Bu sigorta sadece karşı taraftaki araca verilen hasarın 120 bin TL’ye kadar olan bölümünü karşılıyor. Eğer emniyetin aracında hasar oluşursa, bunu polis memuru ödemek zorunda.

Çünkü, Emniyet Genel Müdürlüğü ekip araçlarına ödenek olmadığı için kasko sigortası yaptırmıyor. Ödenek olsa bile kasko şirketi 24 saat görevde olan değişik sürücülerin kullandığı ve risk grubu yüksek meslek araçlarına kolay kolay kasko yapmaz. Ayrıca bu araçların benzin tüketimi çok, periyodik bakımları çok pahalı."

"TÜM SORULULUK ONA YÜKLENİR AMA HERHANGİ BİR EK ÖDEME YAPILMAZ"

"Polis memuru görevde ekip aracıyla kaza yaptığında hemen alkol testi yapıyorlar. Kaza raporuna göre suçsuz olsa bile hakkında devlet malına zarar vermekten idari soruşturma açılıyor. Ekip aracı kullanan polislere araç zimmetlenir. Tüm sorumluluk ona yüklenir fakat bu sorumluluğa rağmen herhangi bir ek ödeme yapılmaz"