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Herkesin konuştuğu o müstehcen videoların perde arkası ortaya çıktı! "Fergio House"un villası, lüks araçları: "Hepsi kardeşimden"

29.12.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin gündemine önce İstiklal Caddesi'nde kostümleriyle dolarlar saçarak gündeme gelen, daha sonra ise sosyal medyadan paylaştıkları müstehcen içerikli videolar nedeniyle gözaltına alınan "Fergio House" oluşumuna yönelik operasyonun ardından ortaya çıkan ifadeler dikkat çekti. Gözaltına alınan iki mimar kardeşten hesabın sahibi, aynı zamanda grubun başı olduğu öne sürülen F. G.'nin geliri de ifadesiyle kayıtlara geçti. Videolarda dikkat çeken lüks ev ve araçların kaynağı da belli oldu.

Herkesin konuştuğu o müstehcen videoların perde arkası ortaya çıktı! "Fergio House"un villası, lüks araçları: "Hepsi kardeşimden"

Üzerlerinde kostümler ve maskelerle, lüks mekanlarda çektikleri açık saçık videoları sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çeken "Fergio House" adlı sosyal medya hesabı emniyet ekiplerinin radarına girdi. 8 ilde 'Kafes-26' operasyonu düzenlendi, 19 kişi gözaltına alındı.

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İKİ MİMAR KARDEŞ GÖZALTINDA

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın aktardığı detaylara göre videoların paylaşıldığı ve kapatılan hesabın sahibi F. G. adlı mimar. Topluluğun lideri olduğu öne sürülen F. G.'nin kardeşi S. G. de gözaltına alınanlar arasında.

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"HESABI AÇIP DEVRETTİM; TAKİPÇİ KASIP EĞLENMEK AMAÇLIYDI"

F. G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine verdiği ifadesinde çalışanlarıyla beraber yaşadığını belirtip şunları kaydetti:

“Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir. Taksim’deki OnlyFansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum.”

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"EV DE ARAÇLAR DA KARDEŞİMDEN"

Günay, hesaptan paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekiplerce hazırlandığını belirtip şöyle devam etti:

“Videoların çekildiği ev kardeşim S. G.'nin sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlar da kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır.”

Günay kendisine gösterilen şüphelilerin hepsini ise teşhis ederek tanıdığını belirtti.

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AYLIK GELİRİ BELLİ OLDU

Hesabın sahibi Ferhat Günay’ın mimar olduğu ortaya çıkarken ifadesinde aylık geliri ise 20 bin TL olarak yer aldı. Günay ifadesinde, “Para kazanmak için bu işi yapmadık, bu bir sosyal deneydi” dedi.

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