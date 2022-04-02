Benzine 88 kuruş indirim! Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? 2 Nisan 2022 Cumartesi işte il il yeni fiyatlar!

Benzin fiyatları ne kadar oldu? 2 Nisan 2022 Cumartesi günü de en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. En son motorine 31 Mart Perşembe günü itibariyle 88 kuruş indirim yapılmıştı. Peki Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte il il yeni fiyatlar...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 NİSAN 2022 CUMARTESİ

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına 80 kuruş indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında ise değişikliği yapılmadı.

BENZİNİN 1 LİTRESİ KAÇ TL?

İstanbul'da benzinin fiyatı 19,70 TL olurken, Ankara benzin fiyatı 19,78 İzmir de ise 19,80 TL oldu.

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 2 NİSAN CUMARTESİ

Son birkaç gündür akaryakıtta hem benzin hem de motorin fiyatı için indirim haberleri art arda gelirken LPG’li araç kullanıcılarını üzecek bir iddia ortaya atıldı. Sektör kaynaklarına göre LPG fiyatı için 5 Nisan’da zam yapılması bekleniyor. Otogaza 60 ila 65 kuruş zam gelmesi beklenirken, litre fiyatının 12 liraya dayanacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 2 NİSAN CUMARTESİ

80 kuruş indirim ile birlikte İstanbul’da benzinin fiyatı 19,70 Türk Lirası oldu.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 2 NİSAN CUMARTESİ

Ankara’da benzinin fiyatı 19,78 Türk Lirası oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 2 NİSAN CUMARTESİ

Son indirimle birlikte İzmir’de benzinin litresi 19,80 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

İstanbul'da motorinin fiyat 22,08 TL'dir.

ANKARA'DA MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Ankara motorin fiyatı 22,18 TL olarak açıklandı.

İZMİR'DE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

İzmir'de motorinin fiyatı 22,19 TL'dir.

