HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat Kandili faziletleri nelerdir? Berat gecesinin önemi ve faziletleri nelerdir? Berat Kandilinde neler yapılır?

Berat Kandili faziletleri nelerdir? Berat gecesinin önemi ve faziletleri nelerdir? Berat Kandilinde neler yapılır?

17.03.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili 17 Mart Perşembe yani bugün tüm İslam alemi tarafından idrak edilecek. Berat Kandili günün en önemli konuları arasında yer alıyor. Berat Kandili bilindiği gibi 11 ayın sultanı Ramazan ayından önce gelmektedir. Berat gecesinin önemi ve fazileti de merak edilen diğer konular arasında. En hayırlı gecelerden biri olan Berat gecesinin önemini ve faziletlerini öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. İşte Berat Kandili önemi ve faziletleri!

Berat Kandili faziletleri nelerdir? Berat gecesinin önemi ve faziletleri nelerdir? Berat Kandilinde neler yapılır?

Berat Kandili önemi ve faziletleri günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Berat gecesii Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biri konumundadır. Berat kandilini ibadetlerle geçirecek olan Müslümanlar, Berat Kandili önemi ve faziletlerini öğrenmek istiyor. Hazreti Muhammed Berat Gecesinin anlamı ve önemine Bu gece herkesin amelleri Allahü Tealaya arz olunur sözüyle değinmiştir. Berat Kandili önemine ve faziletlerine sizler için haberimizde değindik...

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

erat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.

BERAT KANDİLİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Berat Kandili gecesi, arınma ve affedilmenin gecesidir. Berat Kandilinin, ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilir. Berat Gecesinde yani o günün sabahı oruç tutulması önerilir.Kuran-ı Kerim'de geçen ayete göre;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim."

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat kelimesi aslında ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

DİYANET İLE 2022 KANDİL GÜNLERİ

27 Şubat: Miraç Kandili

17 Mart: Berat Kandili

7 Ekim: Mevlid Kandili

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir?Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir?
Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldularYardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular
10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti10 yıldır evi çatlıyor! Öğrendikleri gerçek şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Oruç Berat kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Lüks otomobille evden kaçan 17 yaşındaki genç kazada öldü! Arkasında bu notu bıraktı

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Chelsea için serveti gözden çıkardı! İşte teklifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.