Berat Kandili faziletleri nelerdir? Berat gecesinin önemi ve faziletleri nelerdir? Berat Kandilinde neler yapılır?

Berat Kandili önemi ve faziletleri günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Berat gecesii Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biri konumundadır. Berat kandilini ibadetlerle geçirecek olan Müslümanlar, Berat Kandili önemi ve faziletlerini öğrenmek istiyor. Hazreti Muhammed Berat Gecesinin anlamı ve önemine Bu gece herkesin amelleri Allahü Tealaya arz olunur sözüyle değinmiştir. Berat Kandili önemine ve faziletlerine sizler için haberimizde değindik...

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

erat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir. Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.

BERAT KANDİLİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Berat Kandili gecesi, arınma ve affedilmenin gecesidir. Berat Kandilinin, ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilir. Berat Gecesinde yani o günün sabahı oruç tutulması önerilir.Kuran-ı Kerim'de geçen ayete göre;

"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim."

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat kelimesi aslında ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.

DİYANET İLE 2022 KANDİL GÜNLERİ

27 Şubat: Miraç Kandili

17 Mart: Berat Kandili

7 Ekim: Mevlid Kandili

