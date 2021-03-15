Berat kandili ne zaman? 2021 Berat kandili ne zaman idrak edilecek?

Miraç kandili, geçtiğimiz günlerde Müslümanlar tarafından idrak edildi. Dualar ve ibadetlerle idrak edilen kandiller, Müslümanlar için oldukça önemlidir. Berat Kandili, Şaban ayının 15. Gecesine denk gelir. Berat Kandili, Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlama ile günahlarından arınacaklarını umdukları gün olarak bilinir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. Bu sene Berat Kandili, 27 Mart 2021 Cumartesi günü idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat gecesi müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir.

Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der”