Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? İşte beratın anlamı

Peygamber Efendimiz, kurtuluş, af ve arınma gibi anlamları bulunan berat kandilini oruçlu geçirilmesi gerektiğini buyurmuş. Berat kandilini oruçlu geçirerek ibadetler yapan, tövbe istiğfar eden her Müslüman’ın Allah’ın affına sığınması gerekiyor…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili bu yıl 27 Mart 2021’de idrak edilecek. 2021’in 3. kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

BERAT KANDİLİ NEDİR?



Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in ilk defa ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" adı verilir.

BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ



Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; beri olmak, kurtulmak, suçlu olmamak anlamını taşır. Berat ve beraet, aklanmak, beri olmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamına gelir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” adı verilmiştir.