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Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? İşte beratın anlamı

25.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın habercisi olan Berat kandili, günahlardan arınmak için çok hayırlı bir gecedir. Mart ayı içerisine denk gelen Berat kandilinde dualar okunacak, tövbeler edilecek, Allah’a el açıp günahlardan beraat istenecek…

Berat Kandili ne zaman? Kandil hangi gün? İşte beratın anlamı

Peygamber Efendimiz, kurtuluş, af ve arınma gibi anlamları bulunan berat kandilini oruçlu geçirilmesi gerektiğini buyurmuş. Berat kandilini oruçlu geçirerek ibadetler yapan, tövbe istiğfar eden her Müslüman’ın Allah’ın affına sığınması gerekiyor…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili bu yıl 27 Mart 2021’de idrak edilecek. 2021’in 3. kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in ilk defa ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" adı verilir.

BERAT KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; beri olmak, kurtulmak, suçlu olmamak anlamını taşır. Berat ve beraet, aklanmak, beri olmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamına gelir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” adı verilmiştir.

Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi günn

Bu gecenin 4 ismi vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla beraber ''leyle-i rahmet’', 'leyle-i mübareke’' ve '''leyle-i sakk'' isimleridir.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, affedilmenin yanı sıra affedici olmayı, günahlardan arınmayı da bağışlanma isteğinin dışında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu belirtiliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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Berat kandili

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