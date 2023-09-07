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  4. Berberde yediği yumruk sonu oldu! 18 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada! O sözü her şeyi başlattı...

Berberde yediği yumruk sonu oldu! 18 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada! O sözü her şeyi başlattı...

07.09.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da bir berberdeki sıra tartışması ölümle sonuçlandı. Arkadaşıyla birlikte berbere gelen 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, berberdeki sıra tartışmasından sonra çıkan kavgada atılan yumrukla yere yığıldı. Mehmet Emin Öz'ün attığı yumrukla yaralanan ve 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yıldırım, hayatını kaybetti. Berberin önündeki yumruklu kavga ise saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi. Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı.

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"İÇERİDEKİ AĞABEYİME KİM SAYGISIZLIK YAPTI?"

Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Öz de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu. Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü.

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3 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Mehmet Emin Öz, Türkican Yıldırım'a yumruk attı. Yıldırım yere yığılırken, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşı kavga etmeye devam etti. Yere yığılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Türkican Yıldırım, dün akşam hayatını kaybetti.

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YUMRUĞU ATAN KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkican Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.

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KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Emin Öz'ün berberden çıkıp kaldırımda bekleyen gençlere bir şeyler söylediği, Öz'ün Yıldırım'a yumruk attığı, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşının kavga ettiği ve Yıldırım'ın yere yığıldığı görülüyor.

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DHA

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Berber Kartal kavga

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