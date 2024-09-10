MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel taytını giyip fiziğini sergiledi! 8 ayda 20 kilo gitti... Zayıflamak için bakın ne yaptı

Bergüzar Korel taytını giyip fiziğini sergiledi! 8 ayda 20 kilo gitti... Zayıflamak için bakın ne yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara dönen Bergüzar Korel 8 ayda 20 kilo vererek eski fiziğine kavuştu. Üçüncü bebeğini kucağına aldıktan sonra hamilelik kilolarını veren oyuncu taytını giyip fiziğini sergiledi. Bergüzar Korel'in zayıflama sırrı ortaya çıktı.

Bergüzar Korel taytını giyip fiziğini sergiledi! 8 ayda 20 kilo gitti... Zayıflamak için bakın ne yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel hem Türkiye'ye dönüş yaptı hem de ekranlara...

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına aldı. Üçüncü defa anne olan oyuncu doğum kilolalarını da verdi.

8 ayda 20 kilo vererek değişimini sergileyen Bergüzar Korel herkesi şaşırtmıştı. Fit haline dönen ünlü oyuncu bu süreçte diyetisyenden destek aldı.

kkk

8 ayda ameliyatsız 20 kilo veren oyuncu, yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Sağlıklı beslenmesine özen gösteren ve bir diyetisyenin reçetesine göre beslenen Korel kilosunu korumak için de diyetisyenle beslenmeye devam ediyor.

20 kilo vererek istediği forma kavuşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından fiziğini sergilediği pozlarıyla beğeni topladı.

Sezonun en iddialı dizisine bomba transfer Sezonun en iddialı dizisine bomba transfer

ALKALİ SU SIRRI

Ünlü oyuncu yıllar önce verdiği bir röportajda her sabah güne alkali su içerek başladığını söylemiş ve formunu ve sağlığını bu beslenme tarzına özellikle de alkali suya borçlu olduğunu açıklamıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
En Çok Okunan Haberler
Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Narin tepkisi gündem oldu! "Tek yanlış sözü yok"

Narin tepkisi gündem oldu! "Tek yanlış sözü yok"

Narin'in akrabaları tarafından tehdit edilmiş! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

Narin'in akrabaları tarafından tehdit edilmiş! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"

İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de...

İlginç Kerem Aktürkoğlu detayı! İkisi de İzmir'de...

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.