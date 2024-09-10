Bergüzar Korel taytını giyip fiziğini sergiledi! 8 ayda 20 kilo gitti... Zayıflamak için bakın ne yaptı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel hem Türkiye'ye dönüş yaptı hem de ekranlara...

2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına aldı. Üçüncü defa anne olan oyuncu doğum kilolalarını da verdi.

8 ayda 20 kilo vererek değişimini sergileyen Bergüzar Korel herkesi şaşırtmıştı. Fit haline dönen ünlü oyuncu bu süreçte diyetisyenden destek aldı.

8 ayda ameliyatsız 20 kilo veren oyuncu, yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü. Sağlıklı beslenmesine özen gösteren ve bir diyetisyenin reçetesine göre beslenen Korel kilosunu korumak için de diyetisyenle beslenmeye devam ediyor.

20 kilo vererek istediği forma kavuşan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından fiziğini sergilediği pozlarıyla beğeni topladı.

ALKALİ SU SIRRI

Ünlü oyuncu yıllar önce verdiği bir röportajda her sabah güne alkali su içerek başladığını söylemiş ve formunu ve sağlığını bu beslenme tarzına özellikle de alkali suya borçlu olduğunu açıklamıştı.