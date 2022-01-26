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Beş yıl boyunca o kinle yaşadı... En sonunda kemancı arkadaşını öldürdü! Şizofreni detayı...

26.01.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 24 yaşındaki Şakir Kesici, 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından otobüsüne binerek memleketine kaçmak isteyen Şakir Kesici, Denizli'de yakalandı. Emniyete götürülen Şakir Kesici'nin cinayetin nedeniyle ilgili olarak 5 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavgayı öne sürdüğü aktarıldı. Öte yandan 5 yıl önceki olayı bir türlü içinde sindiremeyen katil zanlısının şizofreni hastası olduğu iddia edildi.

Beş yıl boyunca o kinle yaşadı... En sonunda kemancı arkadaşını öldürdü! Şizofreni detayı...

Balıkesir Altıeylül'de 24 yaşındaki Şakir Kesici, konuşmak için apartmanın önüne çağırdığı 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçakladı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası memleketine kaçmak için otobüse binen Şakir Kesici ise Denizli'de yakalandı. Cinayetin ardından, 5 yıl önce iki arkadaşın arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavga çıktı. Öte yandan 5 yıl önceki olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Önceki akşam Gündoğan mahallesinde meydana gelen olayda Şakir Kesici, aralarında husumet bulunan arkadaşı Emin Çizgici'nin evinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Arkadaşıyla konuşmak için apartmanın önüne inen Çizgici, Kesici tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici kanlar içinde yere yığıldı.

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Hayatını kaybeden Emin Çizgici

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yeni Asır'ın haberine göre çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emin Çizgici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Şakir Kesici'nin şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi.

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Otobüsün Denizli'de Oto Santral Garajı'na gireceğinin öğrenilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri önlem aldı. Ekipler, katil zanlısı Kesici'yi garajda kıskıvrak yakaladı.

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CİNAYETİN ARDINDAN 5 YIL ÖNCEKİ DAYAK ÇIKTI

Kesici'nin ilk ifadesinde, uzun yıllardır arkadaş oldukları ve aynı evi paylaştıkları Emin Çizgici ile aralarında 5 yıl önce alacak verecek tartışması yaşandığını, Çizgici'nin iki kişiyle birlikte kendisini feci şekilde dövdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

'ŞİZOFRENİ HASTASI' İDDİASI

Bu olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü. Arkadaş katili Şakir Kesici, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir Denizli
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