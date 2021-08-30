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  4. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3.5 milyon TL değerindeki çalınan aracı bulundu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 3.5 milyon TL değerindeki çalınan aracı bulundu

30.08.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin 3,5 milyon TL değerindeki çalınan aracı polis ekipleri tarafından bulundu. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 15 Ağustos'ta Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Üsküdar'daki evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi apartmanın önündeki güvenlik kulübesinin açığını buldu. Anahtarı alan şahıs araca binip apartmanın önünden hızla uzaklaştı. Şirket aracının yerinde olmadığını fark eden Çebi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

110'A YAKIN KAMERA İNCELENDİ

Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler şahsın çaldığı araca farklı bir plaka taktığını belirledi. Polis ekipleri tarafından 100'den fazla sayıda incelenen kamera kayıtlarının ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Öte yandan incelemeler sonucu çalınan aracın Maslak'ta bir depoda tutulduğu da belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları operasyonla kimliği tespit edilen Anıl K.’yı Maltepe’de ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakalayarak çalınan araca ulaştı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Anıl K. ile işbirliği yaptığı düşünülen Maslak’taki deponun sahibi Eren Y. ve o sıra depoda arkadaşları olan Savaş Ç. de olaya ilişkin gözaltına aldı. Şüpheli Anıl K.’nın hırsızlık suçundan 7, kasten adam yaralama suçundan 2 ve uyuşturucu madde kullanımından suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Eren Y. ve Savaş Ç.'nin de çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA- DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
normal vatandaşı aracı çalınsa bulunması mucize olurdu

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