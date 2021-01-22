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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında karar verildi

22.01.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında karar verildi

Beşiktaş'ta başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istenen Berrak Karaoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Karaoğlu'nu "Kasten yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise beraat kararı verildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Berrak Karaoğlu ile şikayetçi avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını veren savcı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılmışsa da sanığın kişiliği, kastı ve olayın oluş şekli değerlendirilerek kamu güvenliği bakımından yakın ve açık tehlike oluşturacak tahrik unsurunun oluşmadığını belirtti. Savcı, sanığın inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Şikayetçi Şüheda Nur Eriş'in avukatları, sanığın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da cezalandırılması gerektiğini belirterek en üst hadden ceza verilmesini ve lehe hükümlerin uygulanmamasını talep ettiler.

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SON SAVUNMASINI YAPTI

Sanık Berrak Karaoğlu ise son savunmasında, "Ben daha önce de hastanede yatmıştım. Olay sarhoşluk anıma denk gelmiştir. Sanki bir araştırma var da ben İslam karşıtı grubu içerisinde çalışıyorum da, ilk eylemimmiş gibi yansıtıldı. İdeolojik yapılmış gibi ilişkilendirildi. Bundan rahatsızlık duyuyorum. Ne inanç özgürlüğüne saldırı olduğunu düşünüyorum, ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğimi düşünüyorum. Basit yaralamaya söyleyebilecek bir şeyim yoktur" dedi.

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PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanığın "Kasten yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık hakkında önceden hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan bu hükmün uygulanmasına yer olmadığına karar verildi. Mahkeme, sanık hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan ise beraat kararı verdi. Şikayetçi avukatları, sanığın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da cezalandırılması gerektiğini belirterek karara karşı istinaf yoluna başvuracaklarını belirttiler.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 12 Kasım 2019'da Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürüyen müşteki Şüheda Nur Eriş'e daha önceden tanımadığı sanık Berrak Karaoğlu'nun tokat attığı, sözlü müdahalede bulunan bir erkeğe de sanığın saldırdığı belirtiliyordu. Olay sonrasında tutuklanan ve yargılama aşamasında tahliye edilen sanık Karaoğlu'nun görüntü izleme tutanaklarından daha önceden hiç tanımadığı müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu.

DHA

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