Beşiktaş'ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp böyle kaçtı

Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde geçtiğimiz sene 15 Ocak Çarşamba günü saat 12.40 sıralarında meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir restorana giren Suriye uyruklu Ali Al Muhammed, yemek aldıktan sonra dışarıya çıktı. Gence kaldırımdan inerek yolun karşısına geçmek istediği esnada süratli bir şekilde seyreden otomobilin sürücüsü sert bir şekilde çarptı. Çarpma sonucu havada taklalar atan genç yere savrulurken, frene bile basmayan vicdansız sürücü kaçmaya başladı. Olayı ve aracın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada sürücü, Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde vatandaşların müdahale etmesi sonucu aracından inerek kayıplara karıştı. Dehşet anları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI

Görüntülerde, sürücü cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrediyor. O esnada restorandan yemek alan genç ise kaldırımdan yola iniyor. Gence yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarpıyor. Genç takla atan genç yere savruluyor. Sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Yaralının başında toplanan vatandaşlar gence yardım etmeye çalışıyor. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.