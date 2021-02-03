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  4. Beşiktaş'ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp böyle kaçtı

Beşiktaş'ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp böyle kaçtı

03.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta dehşet anları: Vicdansız sürücü gence çarpıp böyle kaçtı

Beşiktaş’ta bir restorandan yemek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan gence, süratli bir şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, çarpmadan sonra frene bile basmadan kaçan vicdansız sürücü Ortaköy’de vatandaşların müdahale etmesi nedeniyle aracını terk etti. Gencin ağır yaralandığı kazada, sürücünün daha sonra emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde geçtiğimiz sene 15 Ocak Çarşamba günü saat 12.40 sıralarında meydana gelen feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir restorana giren Suriye uyruklu Ali Al Muhammed, yemek aldıktan sonra dışarıya çıktı. Gence kaldırımdan inerek yolun karşısına geçmek istediği esnada süratli bir şekilde seyreden otomobilin sürücüsü sert bir şekilde çarptı. Çarpma sonucu havada taklalar atan genç yere savrulurken, frene bile basmayan vicdansız sürücü kaçmaya başladı. Olayı ve aracın kaçtığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada sürücü, Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde vatandaşların müdahale etmesi sonucu aracından inerek kayıplara karıştı. Dehşet anları mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI

Görüntülerde, sürücü cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrediyor. O esnada restorandan yemek alan genç ise kaldırımdan yola iniyor. Gence yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarpıyor. Genç takla atan genç yere savruluyor. Sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor. Yaralının başında toplanan vatandaşlar gence yardım etmeye çalışıyor. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geliyor.

GENÇ TABURCU EDİLDİ, SÜRÜCÜ İSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralı Ali Al Muhammed’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hastanede devam eden tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan vatandaşların müdahalesi sonrası kaçan sürücünün bir süre sonra emniyete gelerek teslim olduğu öğrenildi. Adli ve idari işlemleri yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

(İHA)

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