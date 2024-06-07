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  4. Beşiktaş’ta istediği şarkı çalınmayınca ateş etti! 3 kişi yaralandı saldırgan kaçtı

Beşiktaş’ta istediği şarkı çalınmayınca ateş etti! 3 kişi yaralandı saldırgan kaçtı

07.06.2024 19:31
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Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıkartıldı. Bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere ateş etti. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Beşiktaş’ta istediği şarkı çalınmayınca ateş etti! 3 kişi yaralandı saldırgan kaçtı

Olay, Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında Zeynel B. bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden mekanın önüne gelen Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti. Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise cekiciyle çekildi.

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SOKAKTA İNCELEME YAPILDI

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Boş kovanları toplayan polis ekipleri çevre iş yerlerinde kırılan camları inceledi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde, Zeynel B.'nin yol üzerinde sohbet eden 3 kişinin üzerine elindeki silahla koştuğu görülüyor. Ardından şüpheli, elindeki silahla ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaralılar yere düşerken bir kişinin, şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.

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Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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beşiktaş
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