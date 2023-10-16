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Beşiktaş'ta kaza! İETT otobüsleri birbirine çarptı

16.10.2023 18:03 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta önündeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı istikamette giden İETT otobüsü çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüslerin camları kırıldı.

Beşiktaş'ta kaza! İETT otobüsleri birbirine çarptı

Kaza, 15.30 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

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Kazada yaralanan olmazken, iki otobüsünde camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaza yapan otobüslerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İETT beşiktaş otobüs

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