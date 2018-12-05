HABER

Beşiktaş'ta silah sesleri! Sokak trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 03:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta bir evde toplanan 4 arkadaş bir süre sonra kendi aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası şahıslardan birisi yanında getirdiği silahla tartıştığı 2 arkadaşına silahla ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Beşiktaş'ta silah sesleri! Sokak trafiğe kapatıldı

Olay, saat 23:00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Duvarcı sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde toplanan 4 arkadaş bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası M.M.Ç., belinden silahı çıkartarak arkadaşı M.Ç., ve E.Ö.,’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.Ç ve E.Ö. yaralandı. Olay sonrası zanlı M.M.Ç., silahıyla birlikte diğer arkadaşını da yanına alarak evden çıktı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evin içerisinde yapılan ilk müdahalede M.Ç.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı E.Ö., ise ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ SOKAĞI TRAFİĞE KAPATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı ev içerisinde, çatısında ve sokakta geniş kapsamlı inceleme yaptı.

ARKADAŞLARINI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Hayatını kaybeden şahsın arkadaşları haberi aldıktan sonra olay yerine gelerek olay hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı. Durumu öğrenen arkadaşları göz yaşlarına boğulurken, fenalaşan arkadaşlarını polis memuru sakinleştirdi.

Olay sonrası çevrede geniş kapsamlı inceleme başlatan Beşiktaş İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası olayı gerçekleştiren M.M.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden M.Ç. cenaze aracına konularak detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısa sürede yakalanan M.M.Ö., ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
En zor an! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!En zor an! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!
Aralarında öyle kişiler var ki! Çok sayıda gözaltı var!Aralarında öyle kişiler var ki! Çok sayıda gözaltı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş silahlı saldırı istanbul

En Çok Okunan Haberler

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

CIA'in Kaşıkçı raporu sonrası ABD Senatosu karıştı: Prens çılgın ve tehlikeli

CIA'in Kaşıkçı raporu sonrası ABD Senatosu karıştı: Prens çılgın ve tehlikeli

İlginizi Çekebilir

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Acemi erlere yaptırdığı tartışmalara yol açtı!

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve duyurdu: 70 puan barajını...

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Film senaryosu gibi! Tartıştığı şoförün başını çekiçle ezdi, saniyeler sonra aynı yerde can verdi!

Başını çekiçle ezdi, saniyeler sonra aynı yerde can verdi!

Akıbetleri günlerce tartışılmıştı! Yeni düzenleme Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Akıbetleri günlerce tartışılmıştı! Yeni düzenleme yayımlandı!

Anne ve babanın en zor anı! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!

En zor an! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!

Aralarında öyle kişiler var ki! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Aralarından öyle kişiler çıktı ki! Çok sayıda gözaltı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Büyükşehir adaylarını neden açıklamadılar? CHP'den şaşırtan cevap!

Adaylarını neden açıklamadılar? CHP'den şaşırtan cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.