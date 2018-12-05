Beşiktaş'ta silah sesleri! Sokak trafiğe kapatıldı

Olay, saat 23:00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Duvarcı sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir evde toplanan 4 arkadaş bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası M.M.Ç., belinden silahı çıkartarak arkadaşı M.Ç., ve E.Ö.,’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.Ç ve E.Ö. yaralandı. Olay sonrası zanlı M.M.Ç., silahıyla birlikte diğer arkadaşını da yanına alarak evden çıktı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evin içerisinde yapılan ilk müdahalede M.Ç.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı E.Ö., ise ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ SOKAĞI TRAFİĞE KAPATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı ev içerisinde, çatısında ve sokakta geniş kapsamlı inceleme yaptı.

ARKADAŞLARINI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Hayatını kaybeden şahsın arkadaşları haberi aldıktan sonra olay yerine gelerek olay hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı. Durumu öğrenen arkadaşları göz yaşlarına boğulurken, fenalaşan arkadaşlarını polis memuru sakinleştirdi.