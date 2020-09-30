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Beşiktaş'ta trafiği kilitleyen intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta varyant üstüne çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi trafiği kilitledi. Polis ekipleri intihar girişiminde bulunan kişiyi bir anlık boşluğundan faydalanarak yakalayıp korkuluklardan indirdi.

Beşiktaş'ta trafiği kilitleyen intihar girişimi

Beşiktaş, Sait Çiftçi Varyantı üstüne çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, varyant üstüne çıkarak yola atlamak isteyen kişiyi ikna etmek çalışmalara başladı. İntihar girişimi nedeniyle Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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Yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır şekilde bekledi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipler, intihar girişiminde bulunan 30 yaşlarındaki kişiyi bir anlık boşluğundan faydalanarak yakalayıp korkuluklardan indirdi. 30 yaşlarındaki kişinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. 30 yaşlarındaki erkek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İntihar girişiminin sona ermesiyle durma noktasına gelen trafik akışı ise bir süre sonra normale döndü.

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DHA

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