Beşiktaş'taki büfede sıra kavgası! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, büfeye gelen genç bir kadın sıraya girerek sipariş verdi. Siparişi almak için bekleyen kadına büfe çalışanı eksik para verdiğini söyledi.

YENİDEN SIRAYA GİRMESİ İSTENİNCE OLANLAR OLDU

Genç kadın parayı ödemek istedi ancak çalışan yeniden sıraya girmesi konusunda ısrar etti. Duruma sinirlenen genç kadın, çalışanlarla tartışmaya başladı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Adeta sinir krizi geçiren kadın, yanındaki arkadaşı ve diğer müşteriler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kavganın sonunda erkek arkadaşının sarıldığı genç kadın sakinleşirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Tarafların olayla ilgili birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(İHA)

