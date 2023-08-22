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Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi! Önce yolcu otobüsüne, sonra ambulansa çarptı: 14 yaralı

22.08.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir beton mikseri, önce yolcu otobüsüne, daha sonra da ambulansa çarptı. Kazada mikser sürücüsü Ali T., ambulanstaki 4 kişi ve yolcu otobüsündeki 9 kişi toplamda 14 kişi yaralandı. Kaza sonucu Eskişehir-Ankara kara yolu tamamen trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İşte detaylar...

Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi! Önce yolcu otobüsüne, sonra ambulansa çarptı: 14 yaralı

Feci kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir halinde olan Ali T. idaresindeki beton mikseri, sol şeride geçtiği esnada Eskişehir-Mardin seferi yapan Ziver C. idaresindeki yolcu otobüsüne yandan çarptı. Daha sonra şeridine dönen beton mikseri, bu sefer de önünde seyir halinde olan ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans da önünde seyir halinde bulunan belediye otobüsüne çarptı.

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Kaza sonucu Eskişehir-Ankara kara yolu tamamen trafiğe kapanırken, mikser sürücüsü Ali T., ambulansta bulunan 4 kişi ve yolcu otobüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıdaki 112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan 14 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Eskişehir-Ankara kara yolunda ise kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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“ŞOFÖR OTOBÜSÜ YAN YATMAKTAN KURTARDI VE YOLDA TUTTU”

Kaza esnasında yolcu otobüsünde bulunan bir vatandaş ise şoförün hamlesi sayesinde otobüsün devrilmediğini belirterek, “Şoföre teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Arabayı yan yatmaktan kurtardı ve yolda tuttu. Şoför kendini kurtarabilmek için manevra yaptı ama yolcular fazla sarsılmadı. Yolcuların hepsi sakindi çok şükür bir şey olmadı” dedi.

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İHA

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