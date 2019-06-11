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BEÜ'de 1500 öğrencinin mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı mezunları için üniversitenin Rahva yerleşkesindeki futbol sahasında mezuniyet töreni düzenledi.

BEÜ'de 1500 öğrencinin mezuniyet coşkusu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS (DHA) - BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı mezunları için üniversitenin Rahva yerleşkesindeki futbol sahasında mezuniyet töreni düzenledi. Törende, mezun olan 1500 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.
Mezuniyet törenine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenci ve veliler katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, üniversitelerin öğrenciler için önemli bir eğitim yuvası olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:
"Bu yıl üniversitemizden mezun olan öğrencilerimizi kutluyorum. Üniversitelerin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki sizlere belirli bir alanda beceri kazandırmaktır. Alacağınız diplomalarınız, bu görevi layıkıyla yerine getirdiğinizi göstermektedir. Bugün her biriniz kendi alanında uzman birer mühendis, tarihçi, edebiyatçı, sağlıkçı, ekonomist ve teknisyen olarak buradan ayrılacaksınız. Ancak üniversitelerin ikinci amacına tekabül eden öğrenciliğiniz, hayatınız boyunca devam edecektir. Kendinize ve ailenize olduğu kadar, içinde yaşadığınız topluma karşı da sorumlusunuz. Bu yalnızca mesleki değil, insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için hayatı anlamaya devam etmelisiniz. Toplumsal sorunları çözme gayretinden asla vazgeçmemelisiniz. Öğrenme arzusunu diri tutarak ve yaptığımız işi gönülden severek başarılarınızı sürekli kılmalısınız. İnsan odaklı bir yaklaşımla, kendinizden sonrakilere örnek olacak bir duruş sergilemeli ve yürünecek yollar açmalısınız. Bu nedenle alacağınız diplomaların bir nihayet olmadığını bilmelisiniz. Sizlere en önemli tavsiyem, sizlere verilen diplomaları bir fırsat olarak görmenizdir."
Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olan 1500 öğrenci, müzik eşliğinde keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

FOTOĞRAFLI

BEÜ'de 1500 öğrencinin mezuniyet coşkusuBEÜ'de 1500 öğrencinin mezuniyet coşkusuBEÜ'de 1500 öğrencinin mezuniyet coşkusuBEÜ'de 1500 öğrencinin mezuniyet coşkusu

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