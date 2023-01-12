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Beyaz saçlardan doğal bir şekilde tamamen kurtulacaksınız! Hazineyi yıllarca çöpe atmışız

12.01.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlandıkça vücudumuzda görülen değişimler görüntümüzü farklılaştırabiliyor. Beyaz saç erken yaşlarda da görülse de genellikle ilerleyen yaşların etkisi olarak biliniyor. Beyaz saçlardan kurtulmak için doğal yöntemler aranıyor. Bugüne kadar çöpe attığımız patates kabuklarının beyaz saçlardan doğal bir şekilde kurtulmamızı sağladığı öğrenildi.

Beyaz saçlardan doğal bir şekilde tamamen kurtulacaksınız! Hazineyi yıllarca çöpe atmışız

Patates mutfakta en sık kullanılan sebzeler arasında yer alıyor. Her çeşidi farklı lezzete sahip olan patatesin kabuklarının faydaları da saymakla bitmiyor. Hayatı birçok açıdan kolaylaştıran patates kabuklarının beyaz saçları geçirdiği öğrenildi. Beyaz saçlardan doğal olarak kurtulmak için yapmanız gereken işlem oldukça basit.

SAÇ NEDEN BEYAZLAR?

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  • Genetik
  • Yaşlanma
  • Düzensiz beslenme
  • Stres & ani travma
  • Troid ve hipofiz bezi bozuklukları
  • Pernisiyöz anemi
  • Poliosis
  • Kimyasal maddeler

İÇERİĞİ OLDUKÇA ZENGİN

Patatesin kabuğunu soyunca açıkta kalan kısımları kararmaya başlar. Bunun nedeni polifenol oksidaz enzimidir. Mevcut diğer besinler ve vitaminler arasında demir, çinko, bakır, kalsiyum, potasyum, niasin ve magnezyum bulunur.

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SAÇ DÖKÜLMESİNİ DE BİTİRİYOR

Patates kabukları gri saç görünümünü kapatmak için kullanılırken, saç dökülmesi olasılığını önlemek için de düzenli olarak kullanılmaktadır. Ama şimdilik, saçınızın yeniden koyu ve güzel görünmesini sağlamak için bu harika sebzeyi nasıl kullanabileceğinize geçelim.

BEYAZ SAÇLARDAN KURTULMANIZI SAĞLAYACAK YÖNTEM

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Malzemeler

  • 8-10 adet soyulmuş patates kabuğu
  • 2-3 su bardağı su
  • Gül suyu
  • Püskürtme için şişe

Yapılışı

  • Tencereyi ocakta orta ateşte ısıtın.
  • Suyu ekleyin ve kaynatın. Yeterince ısındığında, patates kabuklarını ekleyin ve bir kapakla kapatarak kaynamaya bırakın.
  • Patates kabuklarını yarım saat kaynamaya bırakın.
  • Ocağı kapatın ama kabukları 20 dakika daha suda tutun.
  • Haznedeki suyu azaltmak için tercih ettiğiniz süzgeci kullanın. Patates kabuklarının her birinin suyunu sıkarak da aynısını yapın.
  • Küçük bir damla gül suyu ekleyerek bitirin. Karışım soğuduktan sonra sprey şişenize ekleyebilirsiniz.
  • Saçınızı ve saç derinizi şampuanla yıkayarak başlayın, ancak saç kremi kullanmayın.
  • Saçınızın herhangi bir ısı kullanmadan kendi halinde kurumasını bekleyin ve ardından saçınızı tarayın.
  • Saçınızı küçük tutamlara ayırın. Ne kadar çok bölüm o kadar iyi.
  • Karışımınızı şişede çalkalayarak ve ardından saçınızın bir bölümünü saç derisine iyice kaplayacak şekilde püskürterek hazırlayın. Tüm alan kaplanana kadar bunu yapmaya devam edin.

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Nasıl uygulanır?

  • Öncelikle saç derinizi ve saçınızı şampuanlayarak temizleyin. Saç kremi kullanmayın.
  • Saçınızı doğal olarak kurumaya bırakın ve ardından saçınızı tamamen açmak için tarayın.
  • Ardından saçınızı birkaç ince bölüme ayırın.
  • Sprey şişesindeki karışımı kullanmadan önce iyice çalkalayın. Saçın ilk bölümüne püskürtün. İyice yaymaya çalışın. Ardından, işlemi kafa derinize de uygulayın. Tüm alanı kaplamak için bu adımı tekrarlayın.
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