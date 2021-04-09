HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'daki krize ilişkin müttefiklerle görüşme halinde

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'daki krize ilişkin müttefiklerle görüşme halinde

09.04.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'da devam eden krizle ilgili olarak "Rusya'nın agresif tavırlarını" yakından takip ettiklerini ve bölgedeki müttefiklerle yakın görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'daki krize ilişkin müttefiklerle görüşme halinde

Psaki, günlük basın brifinginde Ukrayna'da devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ÇOK YAKIN KOORDİNASYON VE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ'

Donbas bölgesindeki gerginliği anlık olarak yakından takip ettiklerini kaydeden Psaki, başta Joe Biden olmak üzere ABD'li yetkililerin son bir haftada Ukraynalı mevkidaşları ile görüşmelerinde bu ülkeye olan desteklerini vurguladıklarını belirtti.

Psaki, "Rusya'nın artan agresifliği karşısında ne yapacaksınız?" şeklindeki bir soruya, "Bunun görünür ve görünmez sonuçları olacaktır, bunun altını çizeyim. Bölgedeki müttefiklerle çok yakın koordinasyon ve görüşme halindeyiz." dedi.

Bölgedeki askeri hareketlilik konusunda istihbarat paylaşımı gibi konularda da müttefik ülkelerle iş birliği yaptıklarını söyleyen Psaki, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini kaydetti. Psaki, ABD'ye ait iki savaş gemisinin Ukrayna'ya destek amacıyla Karadeniz'e gidişine ilişkin bir soruyu ise Pentagon'a yönlendirdi.

UKRAYNA - RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Cenaze törenine katılacaklar mı?Cenaze törenine katılacaklar mı?
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.