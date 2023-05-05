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Beyaz Saray’da yapay zeka zirvesi! Dev şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı: Google, Microsoft, OpenAI...

05.05.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, yapay zekayla ilgili önemli bir zirve yapıldı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, dün Beyaz Saray’da teknoloji şirketlerinin genel müdürleriyle bir araya gelerek ‘yapay zekanın riskleri’ hakkında toplantı yaptı. Toplantıya Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji devi şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı. Kamala Harris adına Beyaz Saray’dan toplantı sonrasında açıklama yapıldı.

Beyaz Saray’da yapay zeka zirvesi! Dev şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı: Google, Microsoft, OpenAI...

Başkan Yardımcısı Harris’in ev sahipliğinde dün düzenlenen toplantıya Google, Microsoft, OpenAI ve Anthropic gibi teknoloji devi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı ve Başkan Joe Biden’ın ise ayaküstü uğrayarak konuklarla selamlaştığı belirtildi. Kamala Harris adına Beyaz Saray’dan toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“AI (yapay zeka), insanların yaşamlarını iyileştirme ve toplumun en büyük zorluklarından bazılarının üstesinden gelme potansiyeline sahip, günümüzün en güçlü teknolojilerinden biridir. Aynı zamanda yapay zeka, emniyet ve güvenliğe yönelik tehditleri büyük ölçüde artırma, sivil hakları ve mahremiyeti ihlal etme ve halkın demokrasiye olan güvenini ve inancını aşındırma potansiyeline sahiptir.”

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ABD, 140 milyon dolarlık yatırım yapacak ABD, 140 milyon dolarlık yatırım yapacak

2016 ABD SEÇİMLERİ VURGUSU

“Amerika Birleşik Devletleri Senatörü, İstihbarat ve Yargı Komiteleri üyesi olarak, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesini araştırdık ve devlet aktörlerinin teknolojiyi, demokrasiyi baltalamak için kullanacağına dair deneysel (ampirik) kanıtlar ürettik. Bu çalışma sayesinde, yapay zekanın getirdiği zorluklar da dahil olmak üzere teknolojideki ilerlemelerin karmaşık olduğu aşikardı.”

(DHA)

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yapay zeka Beyaz Saray

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