Beyaz Saray'dan 'İngiliz hükümetiyle özel ilişkimiz sürecek' mesajı

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın, oğluna "ten renginin koyu olacağı" endişesi ile "prens" unvanının verilmediği ve diğer açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KENDİ HAYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMAKTA ÖZGÜRLER"

Hem Prens Harry hem de Markle'ın sivil ABD vatandaşı olduğunu belirten Psaki, çiftin kendi hayatlarına ilişkin açıklama yapmakta özgür olduklarını kaydetti.

Psaki, "İngiliz halkıyla güçlü ve daimi bir ilişkimiz var. İngiliz hükümetiyle birçok konuda özel bir ilişkimiz var ve bu devam edecektir." diye konuştu. (AA)

