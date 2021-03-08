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Beyaz Saray'dan 'İngiliz hükümetiyle özel ilişkimiz sürecek' mesajı

08.03.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray'dan 'İngiliz hükümetiyle özel ilişkimiz sürecek' mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet ailesi içinde yaşadıklarına ilişkin, çiftin sivil ABD vatandaşı olduğunu belirterek, "İngiliz hükümetiyle birçok konuda özel bir ilişkimiz var ve bu devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın, oğluna "ten renginin koyu olacağı" endişesi ile "prens" unvanının verilmediği ve diğer açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"KENDİ HAYATLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMAKTA ÖZGÜRLER"

Hem Prens Harry hem de Markle'ın sivil ABD vatandaşı olduğunu belirten Psaki, çiftin kendi hayatlarına ilişkin açıklama yapmakta özgür olduklarını kaydetti.

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Psaki, "İngiliz halkıyla güçlü ve daimi bir ilişkimiz var. İngiliz hükümetiyle birçok konuda özel bir ilişkimiz var ve bu devam edecektir." diye konuştu. (AA)

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