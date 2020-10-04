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Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hastanede biraz daha kalacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2020 18:04 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hastanede biraz daha kalacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, "ABD Başkanı kendini çok iyi hissediyor. Beyaz Saray'a dönmek istiyor, ancak tedbir amacıyla hastanede biraz daha kalacak" dedi.

TRUMP'IN KORONAVİRÜSE YAKALANMASI

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

74 yaşındaki Trump, kendisinin ve eşi 50 yaşındaki eşi Melania Trump’ın koronavirüse yakalandığını açıklamasından sonra dün gec esosyal medya üzerinden görüntülü açıklama yayınladı. Trump yaptığı açıklamada eşinin hastalığı daha hafif atlattığını çünkü kendisinden genç olduğunu söyledi.

Trump, hastalığının seyrine ilişkin gelecek birkaç günün "gerçek bir test" olacağını, ancak hastalığı yenip yakında geri döneceğini kaydetti.

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