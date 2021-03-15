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Beyaz Saray, Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Trump yönetimini suçladı

15.03.2021 21:36 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray, Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Trump yönetimini suçladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan refakatsiz yasa dışı göçmen çocuklarla ilgili eski Başkan Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını suçladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Meksika sınırından yasa dışı yollarla geçen ve bölgedeki tutuk evlerinde tutulan refakatsiz çocukların sayılarının her geçen gün artmasına ilişkin Psaki, "Bunun ciddi bir problem olduğunu kabul ediyoruz ancak bir önceki yönetim bize, tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi dağılmış ve işe uygulanamaz bir göçmen sistemi bıraktı. Bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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"YAKIN İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Psaki, New York Valisi Andrew Cuomo'ya yönelik cinsel taciz iddialarının ardından, birçok kesim tarafından Cuomo'ya yapılan istifa çağrılarına Biden'ın destek verip vermediği sorusunu yanıtsız bıraktı. Psaki, "Her kadının iddiası ciddiye alınıp araştırılmalı. Bağımsız soruşturmaları destekliyoruz ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele bağlamında da tüm valilerle yakın iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Psaki, Trump'ın destekçilerini aşıya teşvik etmesi durumunda ise Beyaz Saray'ın bunu memnuniyetle karşılayacağını vurguladı. (AA)

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Donald Trump Joe Biden

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