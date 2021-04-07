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Beyaz Saray: Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur

07.04.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın açlık grevine başladığı haberlerinden rahatsız olduklarını belirterek, "Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray: Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ELBETTE BİR ADIM ATACAĞIZ"

ABD'nin resmi kurumlarına yönelik düzenlenen "Solarwinds" siber saldırısı konusunda bir adım atılıp atılmayacağının sorulması üzerine Psaki, "Bu konudaki incelemelerimiz sürüyor, elbette bir adım atacağız ve bu adım, aylar değil haftalar uzağımızda." değerlendirmesinde bulundu.

"AÇLIK GREVİNE BAŞLAMASINDAN DOLAYI RAHATSIZIZ"

Öte yandan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başlamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Navalnıy'ın sağlık durumunun kötü olduğu ve başka bir sağlık merkezine gitme istemiyle açlık grevine başlamasından dolayı rahatsızız." ifadesini kullandı.

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Psaki, Navalnıy'a yönelik suçlamaların "uydurma, siyasi motivasyonlu ve adaletsiz " olduğunu vurgulayarak, "Rus makamları, hapishanede olduğu müddetçe Navalnıy'ın güvenliği ve sağlığını sağlamaya çağırıyoruz. Navalnıy'ın sağlığı ve iyiliğinden Rusya yönetimi sorumludur. Konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Navalnıy'ın bir an önce salıverilmesi konusunda çağrımızı yineliyoruz." mesajını verdi.

İRAN GÖRÜŞMELERİ KONUSUNDA "İYİYE İŞARET" YORUMU

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün başlayan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine de değinen Psaki, görüşmelerin henüz 2. gününde olduğunu ve net bir yorum için henüz erken olduğunu vurguladı.

Psaki, İran'a yönelik şartlarının halihazırda belli olduğunu ve diplomasiyi önemsediklerini vurgulayarak, "Şu anda doğrudan yer almıyor olsak da bu görüşmelerin başlamış olması iyiye işaret ve iyi bir adım." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


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