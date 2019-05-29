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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 20:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığını bildirdi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, ortak olarak paylaşılan (iki ülke arasındaki) ticareti artırma arzusu, Başkan'ın Türkiye'den alınan çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 50'den yüzde 25'e indirme kararı, Türkiye'nin planlanmış S-400 füze savunma sistemi satın alma süreci ve gelecek ay Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Zirvesi'nde görüşmelere devam etme imkanı da dahil ikili ilişkileri ele aldı."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Türkiye

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