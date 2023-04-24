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Beyaz spor ayakkabınızı yeni gibi yapan temizleme yöntemi! Sakın makineye atmayın: Ayakkabılarınızı mahvediyor

24.04.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor ayakkabıları bahar aylarında artış gösteren yağışlar nedeniyle oldukça yıpranıyor ve pisleniyor. Özellikle beyaz spor ayakkabılarının temizliği için etkili yöntemler aranıyor. Bu yöntemler arasında yer alan çamaşır makinesinde yıkama yöntemi spor ayakkabınıza yapacağınız en büyük hataların başında geliyor. Ayakkabılarınızı mahvetmeden yeni gibi temizlemek ve bembeyaz yapmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Beyaz spor ayakkabınızı yeni gibi yapan temizleme yöntemi! Sakın makineye atmayın: Ayakkabılarınızı mahvediyor

Spor ayakkabılar rahat olması ve güzel görünmesi nedeniyle en sık kullanılan ayakkabı çeşidi haline geldi. Ancak gün geçtikçe artan spor ayakkabı fiyatları evde bulunan spor ayakkabılarına yapılan bakımlara özen göstermemize yol açtı. Evdeki spor ayakkabıları yıpratmadan temizlemek için etkili yöntemlere başvurmak gerekiyor. Birçok kişi spor ayakkabı nasıl temizlenir sorusunu aratıyor. Spor ayakkabı temizliği denildiğinde ilk akla çamaşır makinesi gelse de ayakkabı temizliği konusunda çamaşır makinesinden kaçınmak gerekiyor.

SPOR AYAKKABILARI TEMİZLEMEK İÇİN

SABUN VE SU

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Ayakkabılarınızı sabun ve su ile ovalamak oldukça basit ve bilinen bir yöntemdir. Yapmanız gereken adımlar şu şekilde:

Bulaşık sabununu ılık suya karıştırın. Herhangi bir sıvı bulaşık sabunu beyaz spor ayakkabı temizliği için idealdir. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı sıvı bulaşık sabunu yeterli olur. Bir diş fırçası ile karıştırdığınız bu karışımı ayakkabılarınızı fırçalayarak kullanın.
Bulaşık sabunu kullanmak istemiyorsanız yarım bardak beyaz sirke de işinize yarayacaktır.

DİŞ FIRÇASI

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Sert kıllı bir diş fırçası ile lekeleri fırçalayın. Diş fırçasının başını suya batırın ve ağır lekeli alanlara odaklanarak ayakkabınızın yüzeyini küçük dairesel hareketlerle fırçalayın. Beyaz bağcıklarınız lekeli ise ayakkabınızdan çıkarın ve diş fırçanızla ayrı olarak fırçalayın.

Ayakkabınızı temizledikten sonra sabunlu suyu ve kalıntıları temizlemek için bir bez ya da kağıt havlu kullanın. Kiri tekrar ayakkabının yüzeyine yayabileceğiniz bir bez kullanmamaya dikkat edin. Ayakkabılarınızı havluyla tamamen kurutmaya çalışmayın. Fazlalıkları almanız yeterlidir. Daha sonra ayakkabılarınızı iyi havalandırılan bir yere koyun. En az 2-3 saat bekletin.

KARBONAT

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Evde kolayca hazırlayabileceğiniz temizlik çözeltisi ve bir diş fırçasıyla ayakkabılarınız yeni gibi parlayabilir. Temizleyiciyi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler; 2 çorba kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı olacak. İki malzemeyi birbirine karıştırıp macun kıvamlı bir temizleyici elde edin ve diş fırçası ile bu temizleyiciyi ayakkabılarınızın yüzeyine uygulayın. Ilık su ve havlu yardımıyla da durulama işlemini yaptıktan sonra kurumaya bırakın ve kurudukça karbonatın yüzeyde bıraktığı beyaz tozu ayakkabılarınızı silkeleyerek dökebilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU

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1 ölçü çamaşır suyunu 5 ölçü su ile seyreltin. Evinizde iyi havalandırılan bir alanda temizliği yapın ve çamaşır suyu ile suyu küçük bir kapta karıştırın. Çok fazla çamaşır suyu kullanmamaya dikkat edin, aksi takdirde beyaz spor ayakkabınıza sarı bir renk verebilir.

  • Çamaşır suyu en çok beyaz kumaş ayakkabılar için işe yarar.
  • Herhangi bir cilt tahrişini önlemek için çamaşır suyu ile çalışırken eldiven giyin.
  • Diş fırçasını çamaşır suyu solüsyonuna batırın ve ayakkabılarınızı daireler halinde fırçalamaya başlayın. Kumaşa hafif bir baskı uygulayarak kirli alanlara ve derin lekelere odaklanın.
  • Tabanlar gibi daha sert yüzeylere geçmeden önce ayakkabınızın kumaşını temizlemelisiniz.
  • Yumuşak bir mikrofiber bezi temiz ılık suda ıslatın ve nemlenene kadar sıkın. Bez ile ayakkabılarınızın üzerini silerken hafif bir baskı uygulayın.
  • Ayakkabınızın tabanını musluğun altında gezdirebilirsiniz.
  • Ayakkabılarınızı yeniden giymeyi planlamadan önce en az 5-6 saat kuruması için bırakın.

AÇIK HAVADA KURUTUN

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Temizlik işlemi bittikten sonra ayakkabılarınızı açık havada en az 8-9 saat havalandırmalısınız. Bu sürenin sonunda giymeden önce mutlaka kuruduğundan emin olmalısınız. Kurutma işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise direkt güneş ışına maruz bırakmamak. Güneş ışınları ayakkabıların renginin solmasına neden olabiliyor.


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