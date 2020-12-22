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Beyincik dejenerasyonu nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nedir?

22.12.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Beyincik dejenerasyonu nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nedir?

Nadiren rastlanan bu hastalık görüldüğünde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Beyincik dejenerasyonu nedir sorusunun cevabı ve merak edilenler yazımızda bulunuyor.

İnsan vücudunun işlevselliğini azaltan omurilik soğanı insan ömrünü kısaltıyor. Günümüzde az da olsa rastlanan bu hastalık, en basit hareketlerin yapılmasını engelliyor. Beyincik dejenerasyonu nedir? Nasıl ortaya çıkar? İnsan vücudunun tüm işlevlerinin bağlı olduğu beyincik dejenerasyonu hakkında merak edilenleri haberin detayında bulabilirsiniz.

Beyincik Dejenerasyonu Nedir?

Beyincik denilen kısmın zarar görerek ağır ağır kasların işlevini kaybetmesi ile beyincik dejenerasyonu oluşur. Beyincik dejenerasyonu omurilik soğanında meydana gelir ve tedavisi bulunmamakla birlikte ölümcül bir hastalıktır. Bu beyincik dejenerasyonun günümüzde hala tedavisi bulunmamaktadır. Hastanın zamanla tüm işlevlerini kaybetmesine neden olur ve durum her geçen gün olduğundan daha kötüye gider.

Omurilik Soğanı Nedir?

Beyin ile omurilik arasında yer alan bölgeye omurilik soğanı denir. Omurilik soğanı, beyin sapının bir parçası olup beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Beyne giren tüm sinirler önce omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan tüm iç organlarının kontrol merkezidir. Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar.

Beyincik Neyi Kontrol Eder?

Arka beyin de dediğimiz beyincik, vücut üzerindeki dengeyi sağlarken aynı zamanda kasların çalışmasını destekler. Bununla birlikte omurilik soğanı, sindirim, solunum, boşaltım ve dolaşım sistemlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda hapşırma, öksürme, yutkunma ve kusma gibi durumlar yine omurilik soğanı sayesinde oluşur.

Beyincik Dejenerasyonu Nedenleri Nelerdir?

Omurilik soğanı, insan vücudunda hareketleri istemsizce sağlamakta ve vücut içi sistemin çalışmasını düzenlemektedir. Zamanla omurilik soğanında meydana gelen dejenerasyon sebebiyle tüm işlevlerin kaybedilmesine ve hastanın durumunun kötüleşmesine sebep olur. Beyincik dejenerasyonu nedenleri şöyledir;

  • Beyin travması
  • Beyindeki aşırı kanlanmanın bu bölgeye akması
  • Omuriliğin beyne doğru kayması
  • Ensenin şiddetli bir darbe alması
  • Boyun bölgesinde yapılan ani hareketler
  • Damarların incinmesi

Beyincik Dejenerasyonu Belirtileri Nelerdir?

Beyincik dejenerasyonu belirtileri insan vücudu üzerinde bazılar etkiler göstermektedir. Bunlar;

  • Karaciğer üzerinde hasar ve hastalıkların meydana gelmesi
  • Vücutta titremeler oluşması ve bunların zamanla artması
  • Görme, duyma ve konuşma duyularının zamanla azalması
  • Dokunma hissinin azalması
  • Acı duyularının azalarak hissedilmemeye başlaması
  • Kalp kaslarının zayıflamasından dolayı kalp hastalıklarının meydana gelmesi
  • Vücutta denge probleminin ortaya çıkması
  • Düşme problemleri ve bunu sürekli tekrar etmesi
  • Karaciğer iltihaplanması
  • Bacaklarda sendeleme ve yürümede sıkıntı çekme
  • Diksiyon bozuklukları ve konuşmada güçlük çekme
  • Vücut dengesini kaybetme
  • Baş dönmesi ve zihinde bulanıklık

Beyincik Dejenerasyonunun Tedavisi Var mı?

Dejenerasyon kelimesi tıp dilinde işlevlerin yitirilmesi ve organların bozulması anlamına gelmektedir. Beyincik dejenerasyonu tedavisi tıpta bulunmamaktadır. Tedavisi bulunmayan bu hastalıkta dejenerasyon yaşanması halinde beynin herhangi bir iyileşme durumu söz konusu olamaz. Beyincik dejenerasyonu tedavi bulunmamakta hastanın şikayetine göre tedavi uygulanmaktadır. Uygulanan tedavilerle hastanın ağrısının ve acısının azaltılması hedeflenmiştir. Bazı hastalarda uyku bozukluğu ve agresiflik durumları görülmektedir ve bunların düzeltilmesi için antidepresan ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra kas gevşeticilerde kullanılarak rahatlatılmaya çalışılmaktadır. Hasta tedavisine yönelik araştırma yapılır ve bu araştırmalar sonucu uygulanan tedavilerle hastanın beyincik dejenerasyonu tanısı da konulmaktadır.

  • Elektroensefalografi (EEG):Beynin elektriksel etkinliğini ölçerek epilepsi nöbetlerinin teşhisi için kullanılır.
  • Biyopsi: Deriden örnek alınarak mikroskop altında incelenip dokuların çalışmamasına bağlı yapılan uygulamadır.
  • Gen testi: Dejenerasyona sebep olan 4 farklı gen vardır. Ve bu genler incelenerek hastalığın varlığına saptanır.
  • Elektroretinogram: Hastalarda görme kaybına rastlanmaktadır. Beyincik dejenerasyonu ile hastalarda sinir sistemine bağlı görme kaybı ortaya çıkabilir.
  • Bilgisayarlı Tomografi: Beyin görüntülemeleri ile sinir hücrelerinin kaybı ve beyin dokusunun çevresinde artan boşluklar görülebilir.
  • Uyandırılmış Potansiyeller: Beyincik dejenerasyonu hastalığında görme etkilendiği için elektriksel değişimler azalmaktadır. Hastaya farklı zamanlarda ve farklı yerlerden gösterilen ışıkların beyninde sebep olduğu elektriksel değişimlere bakılır.

Beyincik Dejenerasyonu Olan Hasta Ne Kadar Yaşar?

Beyincik dejenerasyonu hastalığı olan hastanın tipine göre yaşam beklentisi değişmektedir. Belli bir yaş aralığına göre bu hastalığı atlatabildiği bu dejenerasyon, çocuklarda tam tersi durum göstermektedir. 6 ay ve 2 yaş arasındaki çocuklarda, çocukluk döneminin ortalarında yaşam sona erer.

Beyincik Dejenerasyonu Genetik mi?

Bazı hastalıklar doğuştan ya da genlerin aileden kişilere geçmesiyle ortaya çıkabilmektedir. Bu genetik hastalıklar bazen uygulanan tedaviye cevap vermeyip sağlık açısından sorun teşkil etmektedir. Peki vücut düzenini sağlayan beyincik dejenerasyonu genetik mi? Genetik yapıdaki bir bozukluk nedeniyle beyincik dejenerasyonu ailesel bir hastalık olarak ortaya çıkabilir. Doğuştan var olma sebebiyle zaman içinde beyincik hücrelerinde ölüm meydana gelir, bu durum günlük hayattaki dengesizliğe sebep olur. Hastalık erken yaşlarda ortaya çıkabildiği gibi ileri yaşlarda da 50-60 yaşlarında ortaya çıkabilir. Vücut dengesinin bozulmasının yanı sıra hastalarda başka belirtiler de gösterebilir. Bunlar;

  • Nefes almakta zorluk
  • Körlük
  • Bunama
  • Ses kısılması ve ses tellerinin hasar görmesi
  • Kol ve bacaklarda sertlik ve katılaşma
  • Hareketlerde kısıtlanma ve yavaşlama
  • Göz fonksiyonlarının azalması
  • Sinir etkilenmesi
  • İrkilme ve istemsiz korku
  • Kalp kasında dengesizlik
  • Omurgada eğrilik
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