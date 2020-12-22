Beyincik dejenerasyonu nasıl ortaya çıkar? Belirtileri nedir?

İnsan vücudunun işlevselliğini azaltan omurilik soğanı insan ömrünü kısaltıyor. Günümüzde az da olsa rastlanan bu hastalık, en basit hareketlerin yapılmasını engelliyor. Beyincik dejenerasyonu nedir? Nasıl ortaya çıkar? İnsan vücudunun tüm işlevlerinin bağlı olduğu beyincik dejenerasyonu hakkında merak edilenleri haberin detayında bulabilirsiniz.

Beyincik Dejenerasyonu Nedir?

Beyincik denilen kısmın zarar görerek ağır ağır kasların işlevini kaybetmesi ile beyincik dejenerasyonu oluşur. Beyincik dejenerasyonu omurilik soğanında meydana gelir ve tedavisi bulunmamakla birlikte ölümcül bir hastalıktır. Bu beyincik dejenerasyonun günümüzde hala tedavisi bulunmamaktadır. Hastanın zamanla tüm işlevlerini kaybetmesine neden olur ve durum her geçen gün olduğundan daha kötüye gider.

Omurilik Soğanı Nedir?

Beyin ile omurilik arasında yer alan bölgeye omurilik soğanı denir. Omurilik soğanı, beyin sapının bir parçası olup beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar. Beyne giren tüm sinirler önce omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan tüm iç organlarının kontrol merkezidir. Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar.